Una pasarela se convierte en una celebración de la moda y el reciclaje creativo

En su desfile Otoño/Invierno 2026 durante la Semana de la Moda de Milán, la marca de estilo de vida Diesel presentó un escenario innovador que incorporó más de 50.000 accesorios reutilizados, inflables y recuerdos de la historia de la marca, que se remonta a 1978.

En lugar de una pasarela tradicional, el espacio se asemejaba a una amplia sala abierta en la que se colocaban objetos —desde figuras de juguete y animales de plástico hasta coches y carteles— sobre el suelo y las plataformas bajo unas luces blancas intensas.

Esta instalación funcionaba como un archivo visual, en el que cada pieza contaba una parte de la historia de Diesel y evocaba las secuelas de una fiesta salvaje mientras los modelos desfilaban por la escena.

ENTORNO NARRATIVO INMERSIVO

El director creativo Glenn Martens pretendía crear algo más que una simple presentación de moda: imaginó un entorno inmersivo que combinara diseño, memoria y reutilización.

Mediante la reutilización de antiguos accesorios, juguetes, carteles y elementos cotidianos de la marca, Diesel convirtió el espacio de la pasarela en un paisaje de recuerdos que hablan de su cultura e identidad.

La disposición de los objetos en un orden aleatorio creó una sensación de descubrimiento, animando a los espectadores a conectar sus recuerdos personales con el ecléctico conjunto de objetos expuestos.

Moda. Durante la Semana de la Moda de Milán, Diesel presentó un escenario repleto de más de 50.000 accesorios reutilizados, inflables y recuerdos de la historia de la marca. Foto: Diesel. (Delfino Sisto Legnani)

EXPRESIÓN ARTÍSTICA

Más que un espectáculo, la instalación subrayó el compromiso de Diesel con el upcycling y la creatividad sostenible. Los elementos de proyectos anteriores cobraron nueva vida en este desfile, convirtiendo recuerdos olvidados en elementos artísticos que también enmarcaban la colección.

El diseño visual reflejaba el concepto de despertar en un lugar desconocido después de una noche de juerga, reflejando el enfoque lúdico de Martens para contar historias y el estilo irreverente de Diesel.

“Esta colección trata sobre despertarse en un lugar sin tener ni idea de lo que pasó la noche anterior, y ser la persona más gloriosa del mundo. Cuando te escabulles de la habitación de hotel de alguien que no conoces, estás realmente en tu mejor momento. Son prendas únicas para una vida exitosa, la esencia de Diesel”, aseveró Glenn Martens, director creativo de Diesel.

Aquí puedes ver un video de la pasarela