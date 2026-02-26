Conoce los desiertos más grandes del mundo

Un desierto es un paisaje bioclimático que puede ser cálido o helado y que se caracteriza por tener bajos índices de precipitación, un clima seco, temperaturas extremas y un suelo árido. Foto: Freepik.

Los desiertos son ecosistemas áridos que reciben menos de 250 milímetros de precipitación al año en promedio.

Dado que la evaporación en un desierto suele superar con creces la precipitación anual, hay poca agua disponible para las plantas y otros organismos, aunque muchos aún encuentran la manera de sobrevivir.

Si bien la percepción común de un desierto es la de una extensión arenosa, las dunas de arena cubren sólo alrededor del 10 por ciento de los desiertos del mundo. De hecho, los desiertos se pueden dividir en 10 tipos.

LAS CLAVES

• Un desierto es un ecosistema que se caracteriza por tener una escasa precipitación y una vegetación limitada.

• Este tipo de hábitat se encuentra en diversas regiones del mundo y presenta una serie de características distintivas.

• Hay 10 diferentes tipos de desiertos: de arena, de rocas, de sal, polares, fríos, cálidos, costeros, áridos y semiáridos e hiperáridos.

• Los desiertos ocupan entre un cuarto y un tercio de toda la superficie terrestre de la Tierra.

LOS DESIERTOS MÁS GRANDES

Desierto Antártico. Foto: Wikipedia.

1. Desierto Antártico – 13.829.430 km²

El continente helado es el territorio más frío, seco y ventoso de los que conforman la Tierra. El 98% de la superficie de la Antártida está cubierto por hielo. La vida en esta región se reduce a algunas bacterias, musgos y líquenes. En sus costas habitan pingüinos, focas, leones marinos, gaviotas, cormoranes y otras especies.

Desierto Ártico. Foto: Freepik.

2. Desierto Ártico – 13.726.937 km²

Los desiertos polares del Ártico se extienden por Alaska, Groenlandia, Canadá, Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia. Las escasas precipitaciones y nevadas se hielan debido a las bajas temperaturas, conformando un permanente manto de nieve congelada que cubre el gran casquete polar y las tierras árticas.

Desierto del Sahara. Foto: Wikipedia. (DroneZon.com)

3. Desierto del Sáhara – 9.065.253 km²

Se ubica en el norte de África y es el desierto cálido más grande del mundo. Marruecos, el Sáhara Occidental, Mauritania, Argelia, Túnez, Mali, Níger, Libia, Chad y Egipto son los países a los que el desierto de desiertos domina en mayor o menor medida. El paisaje saharaui es muy diverso: desde zonas con grandes dunas y regiones desoladas, hasta oasis, espacios con ríos y territorios esteparios.

Desierto de Arabia. Foto: Wikipedia.

4. Desierto de Arabia – 2.300.000 km²

La práctica totalidad de la Península Arábiga es un gran desierto. Yemén, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Bahréin, Jordania, Iraq, y sobre todo, Arabia Saudita, son las naciones por las que se extiende la cuarta masa árida más grande del mundo. Un lugar escasamente poblado. Está conformado por núcleos de arena espectaculares, como Nafud, al norte, y Rub al-Khali, al sur. Este desierto es rico en recursos; cuenta con extracciones de petróleo, gas, fosfatos y sulfuro.

Gran Desierto de Australia. Foto: Wikipedia.

5. Gran Desierto de Australia – 1.371.000 km²

Este conjunto de desiertos se ubica en la planicie oeste y en las tierras bajas del interior. Los desiertos de Australia ocupan un 18% de su superficie continental. Está conformado por 10 áreas áridas que se van sucediendo unas a otras, aunque destacan por su superficie dos: el Gran Desierto de Victoria y el Gran Desierto de Arena. En el Desierto de Gibson se encuentra la mayor población de aborígenes de todo el país, así como la archiconocida roca Uluru.

Desierto de Gobi. Foto: Wikipedia.

6. Desierto de Gobi – 1.300.000 km²

Es uno de los desiertos más peculiares e interesantes de la Tierra. Se extiende por la parte sur de Mongolia y el norte de China y su vasta extensión cuenta con paisajes muy variados, una rica vida salvaje y un clima extremo. Entre las perlas que atesora están: varias de las excavaciones fósiles y de huevos de dinosaurios más importantes del mundo, los Flaming Cliffs o Bayanzag; una garganta con hielos perpetuos, Yolyn Am; una zona con impresionantes dunas de arena, en el parque nacional de Gobi Gurvansaikhan; y una variada fauna autóctona.

Desierto de Kalahari. Foto: Wikipedia.

7. Desierto de Kalahari – 930.000 km²

Botsuana, Namibia y Sudáfrica son los tres países que comparten este desierto. Presenta características paisajísticas y de pluviosidad similares a las de los desiertos australianos. Sus escasos pobladores son los khoisan, un grupo étnico surgido de la fusión entre los khoi, dedicados al pastoreo, y los san o bosquimanos, expertos cazadores y recolectores.

Desierto Patagónico. Foto: Wikipedia.

8. Desierto Patagónico – 670.000 km²

Enmarcado por los bosques húmedos de la Cordillera de Los Andes, al oeste, y por el Océano Atlántico, al este, ocupa la gran parte del sur de Argentina y algunos puntos de Chile. La principal razón para explicar la aridez de esta región es la barrera natural que forman los altos picos andinos que bloquean el flujo de humedades procedente del Océano Pacífico que alcanza el interior del resto de América del Sur.

FUENTES: GEOGRAPHICAL UK, NATIONAL GEOGRAPHIC Y ECOLOGÍA VERDE.