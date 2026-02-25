Tensión en la campaña: Disidencias de las Farc aparecen en evento de Iván Cepeda en Tumaco

La carrera por la presidencia en Colombia ha sumado un capítulo de alta tensión. El municipio de Tumaco, Nariño, principal puerto del Pacífico sur, fue escenario de un hecho que ha encendido las alarmas de seguridad y transparencia electoral: la presencia de individuos con prendas alusivas a las disidencias de las Farc en un evento público del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

El incidente ocurrió el pasado lunes en la plaza principal del municipio. Mientras el candidato se dirigía a sus simpatizantes, se identificó a al menos tres personas portando camisetas blancas con el rótulo “Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano” en el espaldar. Esta organización es una facción disidente que surgió tras la fragmentación de la Segunda Marquetalia a finales de 2024 y que actualmente cuenta con más de 2.000 miembros.

La respuesta de Cepeda: “Nosotros no los invitamos”

Ante la gravedad de las imágenes, el senador y hoy candidato presidencial fue enfático en desmarcarse de cualquier vínculo con este grupo armado, el cual adelanta diálogos con el Gobierno bajo la política de ‘Paz Total’.

“Yo llego a los actos y entro directamente a la tarima. Esta gente estaba metida entre el público”, explicó Cepeda a medios nacionales.

El candidato informó que, tras recibir las fotografías del suceso al finalizar el evento, entregó el material de inmediato a un capitán de la Policía Nacional para que se iniciara una investigación técnica, incluyendo la revisión de cámaras de seguridad, con el fin de establecer quiénes eran estas personas y cuál era su intención al infiltrarse en el acto proselitista.

Los fantasmas de “Raúl Reyes” regresan a la arena política

Este episodio en Tumaco coincide con el resurgimiento de la polémica por las menciones de Iván Cepeda en los computadores incautados al abatido cabecilla de las Farc, Raúl Reyes, en 2008. Aunque la Corte Suprema de Justicia declaró en su momento que estos archivos eran ilegales como prueba debido a fallos en la cadena de custodia, una reciente investigación periodística sugiere que el contenido de los mensajes no habría sido alterado.

Los correos señalan contactos entre Cepeda, en su rol de defensor de derechos humanos, y la guerrilla para coordinar movilizaciones internacionales. Esta revelación ha provocado un duro choque en redes sociales entre figuras clave:

Álvaro Uribe Vélez: El expresidente sostuvo que la Interpol certificó en su momento que los computadores no fueron modificados y cuestionó si el supuesto “montaje” lo habrían hecho las propias Farc.

Gustavo Petro: El actual mandatario salió en defensa de Cepeda, insistiendo en que las pruebas fueron manipuladas durante el gobierno de Uribe y que su invalidez jurídica es indiscutible.

Un clima de incertidumbre electoral

La situación se torna aún más compleja tras la reciente determinación del Consejo Nacional Electoral (CNE), que señaló que Cepeda no podrá participar en la consulta interna de la izquierda, obligándolo a ir directamente a la primera vuelta.

En medio de acusaciones cruzadas por contratos millonarios y sospechas de fraude electoral que el propio presidente Petro ha lanzado contra empresas contratistas del Estado, la seguridad en las regiones con fuerte presencia de grupos armados como Nariño, Putumayo y Cauca se convierte en el mayor desafío para la integridad del proceso democrático que se avecina.