Baloto: Números ganadores del premio mayor y la revancha del sorteo realizado el lunes 23 de febrero del 2026

Baloto es uno de los juegos de azar más populares de Colombia y se ha consolidado como una de las principales opciones para quienes buscan premios millonarios a través de un sistema sencillo y transparente. Administrado por Operador Nacional de Juegos (ONJ), este sorteo ofrece la posibilidad de ganar grandes acumulados mediante la elección de números, con la particularidad de contar con un juego adicional llamado Baloto Revancha, que aumenta las oportunidades de ganar en un mismo sorteo.

Resultado del Baloto y la revancha jugador el 23 de febrero del 2026

Números ganadores del Baloto: 16 - 18 - 20 - 23 - 41 - 10

Números ganadores de la Revancha: 15 - 23 - 43 - 04 -11

El funcionamiento básico del Baloto consiste en seleccionar cinco números entre el 1 y el 43, más una superbalota con números del 1 al 16. Para participar, el jugador debe adquirir un tiquete en puntos de venta autorizados o plataformas digitales, elegir sus números de manera manual o permitir que el sistema los asigne de forma automática. Una vez realizado el sorteo, los números ganadores se comparan con los del tiquete para determinar el premio correspondiente.

El sorteo de Baloto se realiza dos veces por semana, generalmente los miércoles y sábados, y se transmite por medios oficiales para garantizar la transparencia del proceso. Para ganar el premio mayor, el jugador debe acertar los cinco números principales y la superbalota. No obstante, el juego contempla varias categorías de premiación, que permiten obtener premios menores acertando combinaciones parciales.

Baloto Revancha es un juego adicional que se puede adquirir junto con el Baloto tradicional, utilizando el mismo tiquete. Aunque comparte la misma mecánica de selección de números, la Revancha cuenta con un sorteo independiente, lo que significa que los números ganadores son distintos a los del Baloto principal. Esto brinda una segunda oportunidad de ganar sin necesidad de comprar otro boleto.

Una de las principales diferencias entre Baloto y Revancha es la estructura del premio mayor. En la Revancha, el acumulado inicia desde un monto base y suele crecer rápidamente, ya que tiene menos categorías de premiación, lo que hace que el fondo se concentre con mayor facilidad. Esto permite que, en algunos casos, los premios principales de la Revancha resulten incluso más atractivos que los del Baloto tradicional.

Además de ofrecer premios millonarios, Baloto y Baloto Revancha destinan parte de sus ingresos a financiar el sistema de salud en Colombia, lo que convierte al juego en una fuente de aporte social. Gracias a su combinación de simplicidad, emoción y grandes acumulados, Baloto se mantiene como uno de los sorteos más representativos del país y una opción recurrente para millones de jugadores en cada sorteo.