Cayó el narco más buscado y estalló una ola de terror, incendios y pánico ciudadano en las calles

Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, máximo cabecilla del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido este domingo 22 de febrero de 2026 durante un operativo del Ejército mexicano en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

El Ejército mexicano y fuentes del Gabinete de Seguridad confirmaron la muerte del presunto criminal más buscado por Estados Unidos, por quien se ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares.

La caída del líder del CJNG, organización catalogada como terrorista por Washington, desencadenó una respuesta violenta inmediata. Células del Cartel ejecutaron bloqueos simultáneos y quema de vehículos en vías estratégicas de Jalisco, Michoacán y Tamaulipas. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció la activación del “código rojo” para intentar contener los ataques coordinados que se extendieron a establecimientos comerciales en Guanajuato, según la agencia EFE.

Narcobloqueos e incendios: Videos registran la violenta respuesta criminal

Minutos después de confirmarse el operativo, las redes sociales se inundaron de fotos y videos que documentan las olas violentas en el occidente de México. En las grabaciones se observan buses y camiones de carga incendiados atravesados en las carreteras para lo que sería impedir el paso de las autoridades.

El despliegue de la Guardia Nacional se intensificó luego de reportes de enfrentamientos armados en zonas rurales y urbanas.

Uno de los puntos de mayor tensión presuntamente ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Diversos videos muestran a decenas de pasajeros corriendo y ocultándose en locales comerciales ante el sonido de detonaciones.

Estados Unidos ordena refugio inmediato ante escalada de violencia

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad urgente para sus ciudadanos. La delegación diplomática ordenó a sus funcionarios y turistas refugiarse y evitar cualquier desplazamiento. Los estados bajo alerta máxima incluyen Jalisco (incluyendo Puerto Vallarta y Chapala), Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León.

¿Quién era ‘El Mencho’ y por qué lo estaban buscando?

Alias ‘El Mencho’, de 59 años, era considerado el último de los grandes capos tras las capturas de ‘El Chapo’ Guzmán e Ismael ‘El Mayo’ Zambada. Bajo su mando, el CJNG se expandió a nivel global, traficando fentanilo, cocaína y metanfetaminas hacia Europa, Asia y África.

Las autoridades mexicanas mantienen el despliegue federal para prevenir luchas internas por el poder dentro de la estructura criminal y garantizar la seguridad en las zonas afectadas por los bloqueos.