Loterías de Santander, Medellín y Risaralda: Resultados de los sorteos realizados el viernes 20 de febrero del 2026

En Colombia, las loterías tradicionales son juegos de azar regulados por el Estado cuyo objetivo principal es generar recursos para la salud pública. Aunque todas operan bajo una estructura similar —venta de billetes y fracciones, sorteos semanales y premios principales y secundarios— cada una tiene características propias, como su historia, días de sorteo, sistemas de premios y modalidades de juego.

Número ganador de la Lotería de Santander del viernes 20 de febrero del 2026

La Lotería de Santander es una de las loterías más tradicionales del país y realiza su sorteo todos los viernes. Su funcionamiento se basa en la venta de billetes y fracciones impresas, cada una con una numeración específica que participa en el sorteo. El premio mayor es el más destacado, pero adicionalmente se entregan premios por aproximaciones, secos y otros incentivos que aumentan las probabilidades de ganar.

El sorteo se realiza con balotas certificadas y la transparencia es supervisada por entidades oficiales. Los jugadores pueden comprar billetes físicos o electrónicos, dependiendo de los canales habilitados. Los resultados se publican inmediatamente después del sorteo, y los premios pueden cobrarse presentando el billete ganador junto con los documentos requeridos.

Número ganador de la Lotería de Medellín del viernes 20 de febrero del 2026

La Lotería de Medellín, una de las más reconocidas por sus altos premios, se sortea cada viernes. Funciona mediante la comercialización de billetes completos y fracciones, cada uno con una combinación única de números que participa en el sorteo. Su premio mayor es uno de los más atractivos del país y se complementa con múltiples premios secos distribuidos en diferentes categorías.

Los resultados se determinan mediante un sorteo oficial con balotas físicas y se transmiten en medios de comunicación locales y digitales. La lotería también ofrece la posibilidad de adquirir billetes de manera virtual. Para reclamar los premios, los ganadores deben presentar el billete original en buen estado, y los premios altos deben cobrarse directamente en las oficinas de la entidad.

Número ganador de la Lotería de Risaralda del viernes 20 de febrero del 2026

La Lotería del Risaralda se sortea cada jueves y opera mediante la venta de billetes y fracciones numeradas que entran a participar en el sorteo semanal. Como en otras loterías, el premio mayor es el más representativo, pero también existen premios secos y otras combinaciones ganadoras que amplían las oportunidades para los jugadores.

Su proceso de sorteo se realiza con balotas certificadas y es controlado por autoridades competentes para garantizar transparencia. Los billetes pueden adquirirse a través de vendedores autorizados o en plataformas digitales. Tras el sorteo, los resultados se difunden por canales oficiales, y los premios se reclaman de acuerdo con el valor del premio y las normas de la entidad.