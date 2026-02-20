“Si detectamos compra de votos, la denunciaremos”: Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Colombia

En la mañana de este viernes 20 de febrero el jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE), Esteban González Pons, dio por concluida su primera visita a Colombia a menos de un mes de las próximas elecciones legislativas del 8 de marzo.

Tras su paso de cinco días por Colombia, señaló que se reunió con autoridades y representantes de la sociedad civil. González Pons, quien también es presidente del Parlamento Europeo,

“Ha sido muy importante para mí conocer de primera mano las medidas impulsadas por las instituciones para llevar a buen término las elecciones”, sostuvo González Pons.

Entre otras cosas, se reunió con el presidente Gustavo Petro. Aunque no entregó mayores detalles sobre ese encuentro, advirtió que el presidente le manifestó las mismas preocupaciones que ha expresado en público.

“Deseo que por el bien de la institucionalidad quienes ejercen las altas representaciones sean capaces de hablar entre ellos. Por el inmenso que le tenemos al presidente de la República, tendremos muy en cuenta las advertencias que nos trasladó ayer en una reunión privada. Aquellos asuntos sobre los que él ha marcado su preocupación los vamos a examinar detenidamente”, agregó González Pons en rueda de prensa.

Lupa a la compra de votos

En su intervención de este viernes, el jefe de la MOE UE también aseguró que estarán pendientes de la desinformación que circula en las redes sociales y de otros fenómenos que afectan el buen desarrollo del proceso democrático, como la compra de votos.

“Sin referirme a ningún caso concreto, lo que sí es cierto es que una y otra vez las elecciones en Colombia han resaltado el tema de la compra de votos y aparece reiteradamente comentado en los medios de comunicación en el caso colombiano. Saludamos por eso la tipificación de la compra de votos como delito, adoptada en 2017”, expresó González Pons.

En ese sentido, sostuvo que se trata de un delito grave que atenta contra la democracia que debe ser perseguido para las autoridades. “Añado sobre la compra de votos: si la detectamos, la denunciaremos”, concluyó.

Las cifras de los observadores europeos que estarán en Colombia

La MOE de la Unión Europea recordó que inició sus labores a finales de enero pasado en Bogotá, adonde llegaron diez expertos electorales. Luego, a comienzos de febrero, se desplegaron 40 observadores de largo plazo.

“Se ampliará en marzo con 46 observadores de corto plazo, una delegación de 12 eurodiputados y un grupo de diplomáticos europeos acreditados en Colombia. El día de la votación, el 8 de marzo, la MOE UE contará con casi 150 observadores sobre el terreno”, puntualizó la organización a través de un comunicado de prensa..

Así mismo, recordaron que desde el año 2000 ya han observado más de 180 elecciones en más de 65 países.

“Es una metodología de largo plazo que abarca todas las fases del proceso electoral, desde el marco jurídico y la inscripción de candidaturas hasta la votación, el escrutinio y la eventual resolución de quejas y recursos”, anotó González Pons.