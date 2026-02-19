Cayó alias ‘La Mirla’, señalado de manejar recursos del Eln en el sur de Bolívar

Cae alias ‘La Mirla’, señalado de manejar recursos del Eln en el sur de Bolívar

La Policía Nacional reportó la captura de Yorman Javier Ortega, conocido como alias ‘La Mirla’, señalado de ejercer funciones clave en la financiación de una estructura del Eln que delinque en el sur de Bolívar.

El operativo fue destacado por el director general de la institución, general William Rincón Zambrano, quien indicó que el detenido es investigado por secuestro extorsivo, tráfico de armas y concierto para delinquir.

Según la información oficial, alias ‘La Mirla’ habría sostenido durante varios años las economías ilegales de la organización y coordinado acciones armadas, incluidos ataques con artefactos explosivos contra la Fuerza Pública en el municipio.

Las autoridades consideran que su captura afecta de manera directa las redes logísticas y financieras del grupo armado en esta subregión.

El general Rincón Zambrano aseguró que este resultado operacional contribuye a debilitar la capacidad armada del Eln. “Detrás de cada atentado había financiación, logística y una clara decisión criminal. Sus acciones dejaron dolor en nuestras familias”, afirmó el oficial, al recordar hechos violentos registrados en 2025, entre ellos el asesinato de dos policías en marzo y la muerte de un militar en agosto de ese año, además de varios uniformados heridos.

La Policía Nacional reiteró que continuará adelantando operaciones contra las estructuras y fuentes de financiación de los grupos armados ilegales que operan en el país.

Fuerzas Militares incautan helicóptero vinculado a redes criminales

En una operación conjunta, el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Fiscalía General de la Nación decomisaron un helicóptero Hughes 500 y un motor aeronáutico que era utilizado por grupos criminales.

La acción incluyó tres diligencias de allanamiento y registro en los municipios de Funza y Cota en Cundinamarca y el aeródromo de Guaymaral en Bogotá.

En el operativo participaron tropas del Grupo de Caballería Mediano número 13 Tequendama de la XIII Tercera Brigada del Ejército, en coordinación con el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam) y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Durante la inspección técnica, peritos aeronáuticos detectaron que los remaches de la plaqueta de identificación de la aeronave no corresponden a los originales de fábrica, lo que sugiere una posible adulteración de su identidad estructural.