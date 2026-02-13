Cámara de seguridad muestra cómo fue asesinado comerciante en Bucaramanga: no hubo forcejeo durante el robo

Un video de seguridad esclareció las circunstancias exactas en las que fue asesinado el comerciante dentro de su negocio, ubicado en el barrio Monterredondo de Bucaramanga. Las imágenes, reveladas en un reporte de El Tiempo, desmienten lo que sería la versión preliminar de las autoridades y confirman que la víctima no opuso resistencia al asalto antes de recibir el disparo letal.

El falso operario y el ataque directo

El crimen fue ejecutado a plena luz del día por un hombre que ingresó al micromercado vistiendo prendas y logotipos de una empresa de telecomunicaciones. Según el registro audiovisual, el delincuente intimidó al comerciante con un arma de fuego para despojarlo de una cadena de oro y otras pertenencias personales.

Aunque en un primer momento la Policía Metropolitana de Bucaramanga indicó que el desenlace fatal fue producto de un forcejeo para evitar el robo, el material demuestra que el tendero se quedó inmóvil y permitió el hurto. A pesar de su sumisión, el asaltante accionó su arma, impactando a la víctima. Vecinos del sector solicitaron asistencia médica urgente. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del equipo de paramédicos, la gravedad de la herida comprometió signos vitales y el comerciante falleció.

Seguimiento en video: el rostro del tirador ya fue identificado

Luego del homicidio, las autoridades locales desplegaron un operativo con la Policía Judicial, Inteligencia y el grupo de homicidios para rastrear al tirador y a su cómplice, quien facilitó la huida.

El general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana, confirmó que el análisis de las cámaras de vigilancia de la ciudad arrojó un avance determinante para el caso.

“Logramos en una cámara ver las características de ese sujeto completamente. Él ingresa con un casco puesto, se camufla cuando entra al establecimiento para cometer el hurto, pero en las cámaras que venimos revisando en todo el recorrido ya le logramos ver el rostro”, precisó el oficial.

Los investigadores han trazado la ruta de escape revisando de forma minuciosa cerca de 40 cámaras de seguridad privadas y públicas. La búsqueda se concentra actualmente en verificar a donde fue la huída de los delincuentes.

“Es un hecho muy lamentable. Una persona que estaba trabajando, cumpliendo con su labor en su establecimiento de comercio, y no le pueden arrebatar la vida de forma tan miserable. Vamos a dar con la captura de estos delincuentes en el menor tiempo posible”, concluyó el general Quintero.

Las autoridades mantienen habilitadas las líneas de emergencia 123 bajo absoluta reserva para quienes puedan aportar datos sobre el paradero del homicida, cuya imagen ya está en poder de la Fiscalía.