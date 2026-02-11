Chontico Día: Número ganador del sorteo realizado el miércoles 11 de febrero del 2026

El Chontico Día es una de las loterías más tradicionales y populares de Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia y la región Caribe. Administrado por la Lotería de Medellín, este juego de azar se caracteriza por su mecánica sencilla, sorteos diarios y la posibilidad de obtener premios con una inversión mínima. Gracias a su facilidad de juego y a su amplia cobertura, el Chontico Día se ha consolidado como una opción frecuente entre quienes buscan tentar la suerte de manera rápida y accesible.

Número ganador del Chontico Día jugado el 11 de febrero del 2025

Número ganador: 2790

La Quinta: 8

El Chontico Día consiste en la elección de un número de cuatro cifras, que puede ir desde el 0000 hasta el 9999. El jugador puede seleccionar su número favorito o apostar de manera aleatoria en los puntos de venta autorizados o plataformas digitales. El valor de la apuesta es flexible, lo que permite participar desde montos muy bajos, adaptándose a diferentes presupuestos. El premio que se obtiene depende directamente del valor apostado y de la modalidad elegida.

Este juego se caracteriza por realizar sorteos todos los días, generalmente en horas del mediodía, lo que permite a los jugadores conocer rápidamente los resultados. El Chontico Día cuenta con distintas modalidades de apuesta, como acertar las cuatro cifras completas, las tres últimas, las dos últimas o incluso una sola cifra. Cada modalidad ofrece un premio diferente, siendo el acierto del número completo el de mayor valor.

La premiación del Chontico Día se basa en un sistema de multiplicadores. Si el jugador acierta el número completo, puede ganar hasta 4.000 veces lo apostado, mientras que los premios por acertar tres, dos o una cifra tienen multiplicadores menores. Los premios se reclaman en los puntos de venta autorizados, cumpliendo con los requisitos establecidos por la entidad operadora. En el caso de premios mayores, es necesario presentar documentos adicionales para validar el pago.

Además de ser un juego de entretenimiento, el Chontico Día cumple una función social importante. Un porcentaje de los ingresos generados se destina al financiamiento del sector salud en Colombia, contribuyendo al bienestar de miles de personas. Por esta razón, muchos jugadores ven en el Chontico Día no solo una oportunidad de ganar, sino también una forma de apoyar causas sociales mientras participan en un juego legal y regulado.