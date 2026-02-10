Zulma Guzmán se presentó ante la justicia británica: ya hay fecha para decidir su extradición

Zulma Guzmán Castro, señalada de enviar las frambuesas envenenadas con talio y por las que murieron dos niñas. (Fotos: Captura de pantalla - Freepik)

El macabro caso del “veneno de los venenos” que conmocionó a Colombia ha tenido un capítulo decisivo en el Reino Unido. Zulma Guzmán, la principal sospechosa de asesinar a dos niñas y a la esposa de su examante utilizando talio, compareció este lunes 9 de febrero ante la Corte de Westminster en Londres.

A través de una videoconferencia desde la cárcel de Bronzefield, Guzmán —quien protagonizó un dramático intento de fuga lanzándose al río Támesis meses atrás— escuchó la hoja de ruta que definirá si regresa a Colombia para responder por un crimen que parece sacado de una novela negra.

Dulces mortales: El “veneno de los venenos”

La investigación de la Fiscalía General de la Nación apunta a un plan ejecutado con precisión quirúrgica. Según el expediente, Guzmán habría enviado un paquete de frambuesas con chocolate a la casa de la familia de Juan de Bedout, con quien mantenía una relación extramatrimonial. Lo que parecía un detalle inofensivo era, en realidad, una trampa mortal cargada de talio.

El doctor Camilo Uribe, referente en toxicología clínica, explica la letalidad de esta sustancia, prohibida en Colombia desde los años 70:

Indetectable: Es inodoro e insípido; las víctimas no notan su presencia.

Es inodoro e insípido; las víctimas no notan su presencia. Efecto “pegajoso”: Es altamente liposoluble, se adhiere al tejido graso y se distribuye por todo el organismo.

Es altamente liposoluble, se adhiere al tejido graso y se distribuye por todo el organismo. Agonía neurológica: Tras síntomas similares a una intoxicación común, provoca una parálisis respiratoria fulminante y dolores insoportables.

En este caso, la toxicidad detectada en los cuerpos de las niñas superó los límites de medición de los laboratorios colombianos, confirmando una dosis letal masiva.

El calendario judicial en Londres: ¿Cuándo será extraditada?

La diligencia en la Corte de Westminster duró apenas 15 minutos. Zulma Guzmán, vestida con el uniforme de prisión, solo intervino para confirmar su identidad y agradecer al finalizar. Sin embargo, el tribunal ya fijó las fechas que marcarán el destino de la colombiana:

Cada 28 días: Guzmán deberá comparecer ante el tribunal para seguimiento de su situación. 19 de junio de 2026: Fecha límite para que su defensa presente las pruebas y argumentos para oponerse a la extradición. 2 al 6 de noviembre de 2026: La “semana crucial”. El tribunal británico analizará las evidencias y decidirá si concede o no el traslado de la sospechosa a Colombia.

Un proceso que podría tardar meses

A pesar de la circular roja de Interpol y la gravedad de los cargos, el camino hacia la justicia en suelo colombiano aún es largo. Si el juez en Londres falla a favor de la extradición en noviembre, Zulma Guzmán cuenta con el recurso de apelación.

Expertos legales advierten que esta maniobra jurídica podría dilatar el proceso al menos seis meses más, llevando la resolución final hasta mediados de 2027. Mientras tanto, las familias de las víctimas esperan que el Reino Unido dé luz verde para que la mujer enfrente los cargos por el uso del veneno más temido de la historia clínica nacional.