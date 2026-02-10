Violencia en Suba: Mujer resultó herida durante un impactante fleteo en el norte de Bogotá

La inseguridad en Bogotá sumó un nuevo y dramático capítulo este lunes, 9 de febrero de 2026. Un violento caso de fleteo en la localidad de Suba dejó como saldo a una mujer herida de bala, luego de que intentara resistirse al robo de sus pertenencias. El hecho, que quedó registrado en un video que ya se ha vuelto viral, ha encendido nuevamente las alarmas sobre la modalidad de hurto en motocicleta en el norte de la capital.

Le puede interesar: Alerta Nacional: Traslado masivo de 6.6 millones de afiliados a EPS agravaría “crisis humanitaria”

El incidente ocurrió específicamente en la intersección de la carrera 62 con calle 100. Según versiones preliminares entregadas por las autoridades y testigos del sector, la víctima habría retirado una suma de dinero minutos antes de ser interceptada por los delincuentes, quienes le venían siguiendo el rastro.

El video del horror: forcejeo y detonación

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad y por un vecino del sector son estremecedoras. En el filme, que dura apenas unos segundos, se observa cómo la mujer es abordada por un hombre vestido con chaqueta café y casco azul. Con una determinación desesperada, la víctima se aferra a su bolso, forcejeando con el delincuente para evitar el hurto.

Sin embargo, la resistencia de la mujer fue respondida con una violencia desmedida. En cuestión de cinco segundos, el atacante desenfundó un arma de fuego y, ante la mirada de transeúntes, la accionó. En el audio del video se escucha claramente la detonación, momento exacto en el que la mujer cae al suelo herida, mientras el delincuente huye en una motocicleta negra que lo esperaba a pocos metros.

El rastro de los delincuentes: placas ocultas

La comunidad y los “cibernautas” que han analizado el video en redes sociales señalan un detalle recurrente en estos crímenes: la motocicleta utilizada para el escape tenía la placa sucia o deteriorada, una táctica deliberada para evitar la identificación a través de las cámaras de fotomultas o del sistema de videovigilancia de la ciudad.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que la víctima fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica debido a la herida de proyectil. Aunque su estado de salud es reservado, las autoridades aseguraron que ya se encuentran realizando las labores de inteligencia y verificación de cámaras para trazar la ruta de escape de los responsables.

“En estos momentos se adelantan las respectivas verificaciones para lograr ubicar y capturar a los responsables de este hecho”, afirmaron fuentes oficiales de la institución.

¿Qué hacer ante una emergencia?

Ante el incremento de estos casos, las autoridades recuerdan la importancia de no oponer resistencia en situaciones de atraco y solicitan el acompañamiento policial al realizar retiros de altas sumas de dinero. Asimismo, la Policía Nacional mantiene habilitadas sus líneas de atención para reportar cualquier actividad sospechosa o denunciar delitos:

Línea 123: Emergencias de cualquier tipo.

Emergencias de cualquier tipo. Línea 155: Orientación a mujeres víctimas de violencia.

Orientación a mujeres víctimas de violencia. Línea 165: Denuncias por extorsión y secuestro.

Se espera que, con el análisis de los videos de alta definición de la zona, se logre dar con el paradero de la “banda de los cascos”, que tendría azotado este corredor del norte de Bogotá.