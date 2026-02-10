Frances señalado de abusar de 89 menores en 9 países habría estado en Colombia: ¿quién es?

Este martes 10 de febrero, la Fiscalía de la República de Francia confirmo la detención y encarcelamiento de Jacques Leveugle, un hombre de 79 años acusado de haber abusado sexualmente de al menos 89 menores de edad. El presunto responsable se habría mostrado como “trotamundos” para recorrer distintos países, incluido Colombia, cometiendo las agresiones.

El acusado, nacido en la ciudad de Annecy en 1946, está detenido desde su imputación en 2024. Durante años se movió como supervisor de campamentos y profesor para acercarse a sus víctimas, que se encontraban entre los 13 y los 17 años. De las 89 de las que se tiene constancia, cerca de 40 ya están identificadas. Los países donde se cometieron los lamentables ataques fueron en Colombia, Francia (Nueva Caledonia), Alemania, Suiza, Marruecos, Níger, Argelia, Filipinas e India.

Su paso por Colombia

Según el reporte de la fiscalía, el acusado documentó sus crímenes a través de un archivo digital que contenía miles de fotografías y videos de los abusos cometidos. Por esta macabra costumbre, es que se conocen detalles sobre su paso por el país, pues llegó a documentarlo en plataformas digitales de su autoría.

En mayo de 2014, el acusado publicó registros de su estancia en El Peñol, Antioquia, donde se movilizó con su fachada de viajero. Según las autoridades francesas, Leveugle aprovechaba su imagen de “abuelo inofensivo” y su aparente interés cultural para ganarse la confianza de familias en situaciones vulnerables o en entornos turísticos y agredir a las víctimas.

Otra macabra revelación

Durante el proceso contra Leveugle, el responsable también confesó haber asfixiado con una almohada a su madre, que padecía una enfermedad terminal, en la década de 1970, y a su tía, de 92 años, en la década de 1990, según afirmó la fiscalía de Grenoble.

“Como debía regresar a las Cevenas [sur de Francia] y ella le rogó que no fuera, decidió matarla también. Aprovechándose de su sueño, agarró una almohada y la asfixió”, explicó el fiscal en una rueda de prensa sobre estos actos aceptados por el acusado, quien “justifica sus acciones diciendo que le gustaría que alguien le hiciera lo mismo si se encontrara en esa situación terminal“.