“Eso se llama trampa”: Petro tras división del progresismo por decisiones del CNE

El presidente Gustavo Petro acusó al Consejo Nacional Electoral (CNE) de iniciar un “fraude” en Colombia, luego de una decisión que, según advirtió, tendría como resultado la división del progresismo y afectaría la unidad del Pacto Histórico de cara a las próximas elecciones. El pronunciamiento del mandatario se produjo en respuesta a un mensaje del periodista Antonio Morales sobre la inscripción de las listas del movimiento político.

En su publicación, Morales señaló que el CNE ordenó la inscripción individual de las listas del Pacto Histórico por Bogotá y el Valle del Cauca.

Petro denuncia “fraude” del CNE por las listas del Pacto Histórico

El periodista aseguró que la decisión del CNE obligaría a Colombia Humana a presentar sus propias listas y al Pacto Histórico a hacer lo mismo en cada departamento. “Dividieron a la brava, no habrá unidad sino dos listas”, escribió.

Ante la publicación, el presidente reaccionó con un mensaje en el que rechazó que una autoridad administrativa pueda intervenir en la cohesión del progresismo.

“Yo fundé el partido Colombia Humana, y ninguna entidad administrativa puede ordenar la división del progresismo de Colombia. Ese no es su derecho”, afirmó Petro.

El presidente también cuestionó el trato que, según él, el CNE ha dado a distintos sectores políticos y el uso de recursos públicos en ese contexto.

“Lo que ha hecho el Consejo Electoral al permitir consulta del uribismo y negar la consulta del progresismo y después triplicar la reposición del voto, es financiar con 160.000 millones de pesos del presupuesto la campaña de la derecha colombiana”, dijo el mandatario.

“Eso se llama trampa”, escribió, y advirtió sobre las consecuencias institucionales de dichas decisiones. En su publicación agregó: “Hoy el mundo debe saberlo, la mayoría del Consejo Nacional Electoral ha comenzado un fraude en el país que debe deshacerse”.

Hasta el momento, el Consejo Nacional Electoral no se ha pronunciado oficialmente sobre la denuncia del presidente ni sobre las críticas relacionadas con la división de las listas del Pacto Histórico.