Grave choque múltiple dejó tres personas muertas y cuatro heridas en la vía Simijaca-Chiquinquirá

La colisión de dos camiones en esta vía de Cundinamarca habría sido causada por un microsueño del conductor de uno de ellos.

Accidente en la vía Simijaca - Chiquinquirá.
Accidente en la vía Simijaca - Chiquinquirá. Foto: Bomberos de Cundinamarca.
Por Laura Cano

Un trágico accidente entre un furgón y un camión que transportaba gas cilindro propano causó la muerte de varias personas en Simijaca, Cundinamarca, este jueves 5 de febrero. El siniestro ocurrió en el sector El Retén, kilómetro 45 de la vía que comunica a este municipio con Chiquinquirá.

El camión que llevaba el gas estaba estacionado en la orilla de la vía cuando el otro vehícuo chocó con él, al parecer por un microsueño del conductor, arollando a varios motociclistas y personas que se encontraban en el lugar.

En desarrollo...

