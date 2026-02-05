Grave choque múltiple dejó tres personas muertas y cuatro heridas en la vía Simijaca-Chiquinquirá

Un trágico accidente entre un furgón y un camión que transportaba gas cilindro propano causó la muerte de varias personas en Simijaca, Cundinamarca, este jueves 5 de febrero. El siniestro ocurrió en el sector El Retén, kilómetro 45 de la vía que comunica a este municipio con Chiquinquirá.

El camión que llevaba el gas estaba estacionado en la orilla de la vía cuando el otro vehícuo chocó con él, al parecer por un microsueño del conductor, arollando a varios motociclistas y personas que se encontraban en el lugar.

En desarrollo...