“Hoy es posible crear una guerra simplemente con un titular o un chisme”: Petro sobre la desinformación

Al término de su encuentro con su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, el presidente Gustavo Petro destacó la importancia de “transparentar la información” en la comunicación entre los dos Gobiernos.

El jefe de Estado colombiano dijo en la reunión con Trump “hablé con franqueza”, pero se lamentó de las “oleadas de desinformación, que me aterran”, y afirmó que “no pensé que eso fuera posible”.

Sin embargo, advirtió que “en el mundo de hoy es posible crear guerras simplemente por un titular, por un chisme, con un trino, con una deformación de la verdad”.

El mandatario recordó que Colombia ya vivió este tipo de situaciones en el pasado y advirtió que “lo mejor es dialogar de frente, sin bajar los ojos: no hay por qué bajar los ojos, podemos llegar a reconocernos, no solo a mirar diferencias, no solo a ver en qué nos equivocarnos o en qué se equivocó, sino a evitar sustancialmente cualquier hecho de violencia”, agregó el presidente Petro en una entrevista que concedió a Caracol W Radio, al finalizar el encuentro con su homólogo de la Casa Blanca, en Washington.

En ese sentido, se refirió a la situación en la frontera con Venezuela y con Ecuador, donde dijo “siempre son tan delicadas, tan difíciles”, e insistió en que la relación con los países vecinos “debe lograrse siempre con la verdad, que no haya desinformación y que construyamos conjuntamente los caminos para solucionar los problemas”.

Consultado el mandatario sobre el tono que utilizó el presidente Trump en el encuentro, dijo: “la verdad, me gustan los gringos francos, que digan lo que sientan.Somos diferentes, indudablemente, por mucho, pero la franqueza esta primero. Pero yo dije, si hemos bailado con The Beatles, con John Lennon, en New York, por qué no podemos estar juntos”.

El presidente Petro hizo referencia a la libertad de las Américas. “Yo le dije (a Trump) frente a la foto de todos los presidentes de los Estados Unidos: ‘Hay un puente común’ entre Latinoamérica y los Estados Unidos de Norteamérica. Ese puente común tiene un norte: Liberty (Libertad). Nos creamos como república, ellos y nosotros, bajo la bandera de la libertad, y eso fue lo que hizo querer a (George) Washington y a (Simón) Bolívar. Si mantenemos ese puente no habrá bombas ni misiles”, concluyó.