Nuevos empleados misionales de Colpensiones piden diálogo: “merecemos una vida y un trabajo decente”

Hay polémica por la creación de 800 nuevos cargos en Colpensiones: las nuevos trabajadores exigen su derecho, pero el sindicato espera que los contratos sean por proceso de selección.

Por Alejandro Pino Calad

Tras un análisis institucional, Colpensiones concluyó que requería la creación de 800 nuevos empleos con vocación de permanencia, atendiendo necesidades comerciales, administrativas y operativas de la entidad. La Junta Directiva de Colpensiones aprobó la modificación de la planta en su sesión del16 de enero de 2026, decisión que fue posteriormente sometida a consideración del Gobierno Nacional y aprobada por el Decreto 0076 del 27 de enero de este año.

La medida causó polémica, pues desde la oposición al gobierno se acusó a la medida de creación de burocracia justo antes de que empiece la Ley de Garantías, y el Sindicato de Colpensiones, Sintracolpen, señaló en un comunicado a través de X que “los 800 cargos deben salir a proceso de selección conforme a la normatividad interna de Colpensiones y de nuestra convención. Con eso se “garantiza” el mérito, y van a ingresar los 800 trabajadores tercerizados que ganen y escalar los oficiales".

Sin embargo, en un comunicado los nuevos empleados misionales explicaron su situación: “En el marco del Decreto 0076 de 2026, que permitiría la formalización de más de 600 trabajadores en misión, caminamos para pedir igualdad, estabilidad laboral y el reconocimiento de quienes por años hemos sostenido la labor misional de la entidad”.

“Todos los trabajadores merecemos una vida y un trabajo decente”, señalan en su comunicación los nuevos empleados misionales de Colpensiones, quienes en una marcha con flores blancas le hicieron un llamado a Sintracolpen para el diálogo: “no queremos más conflicto, ni aislamiento, ni menosprecio al trabajo del personal en misión. Creemos en el diálogo, en la unión y en la reconciliación. Porque ampliar la planta no divide: abre oportunidades para cientos de familias colombianas”.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, entidad a la que responde Colpensiones, aseguró en diálogo con Caracol Radio que el aumento de cargos no responde a intereses políticos ni electorales, sino auna necesidad operativa del Estado: “El crecimiento de la planta busca mejorar la atención en estas nuevas circunstancias”.

Sin embargo, el sindicato cuestionó la validez de la marcha organizada por los nuevos empleados misionales: “respetamos a los trabajadores, pero lamentamos que sea orientado directamente por la administración. Nosotros fuimos trabajadores misionales por más de 4 años, sabemos perfectamente que pasa. Y bienvenidos pero pasando el proceso de selección”.

Los nuevos trabajadores de Colpensiones, por su parte, ratifican su intención de diálogo y su derecho al trabajo: “Marchamos en silencio, pero con dignidad”.

