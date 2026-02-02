Nuevos empleados misionales de Colpensiones piden diálogo: “merecemos una vida y un trabajo decente”

Tras un análisis institucional, Colpensiones concluyó que requería la creación de 800 nuevos empleos con vocación de permanencia, atendiendo necesidades comerciales, administrativas y operativas de la entidad. La Junta Directiva de Colpensiones aprobó la modificación de la planta en su sesión del16 de enero de 2026, decisión que fue posteriormente sometida a consideración del Gobierno Nacional y aprobada por el Decreto 0076 del 27 de enero de este año.

La medida causó polémica, pues desde la oposición al gobierno se acusó a la medida de creación de burocracia justo antes de que empiece la Ley de Garantías, y el Sindicato de Colpensiones, Sintracolpen, señaló en un comunicado a través de X que “los 800 cargos deben salir a proceso de selección conforme a la normatividad interna de Colpensiones y de nuestra convención. Con eso se “garantiza” el mérito, y van a ingresar los 800 trabajadores tercerizados que ganen y escalar los oficiales".

Sin embargo, en un comunicado los nuevos empleados misionales explicaron su situación: “En el marco del Decreto 0076 de 2026, que permitiría la formalización de más de 600 trabajadores en misión, caminamos para pedir igualdad, estabilidad laboral y el reconocimiento de quienes por años hemos sostenido la labor misional de la entidad”.

“Todos los trabajadores merecemos una vida y un trabajo decente”, señalan en su comunicación los nuevos empleados misionales de Colpensiones, quienes en una marcha con flores blancas le hicieron un llamado a Sintracolpen para el diálogo: “no queremos más conflicto, ni aislamiento, ni menosprecio al trabajo del personal en misión. Creemos en el diálogo, en la unión y en la reconciliación. Porque ampliar la planta no divide: abre oportunidades para cientos de familias colombianas”.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, entidad a la que responde Colpensiones, aseguró en diálogo con Caracol Radio que el aumento de cargos no responde a intereses políticos ni electorales, sino auna necesidad operativa del Estado: “El crecimiento de la planta busca mejorar la atención en estas nuevas circunstancias”.

Sin embargo, el sindicato cuestionó la validez de la marcha organizada por los nuevos empleados misionales: “respetamos a los trabajadores, pero lamentamos que sea orientado directamente por la administración. Nosotros fuimos trabajadores misionales por más de 4 años, sabemos perfectamente que pasa. Y bienvenidos pero pasando el proceso de selección”.

Los nuevos trabajadores de Colpensiones, por su parte, ratifican su intención de diálogo y su derecho al trabajo: “Marchamos en silencio, pero con dignidad”.