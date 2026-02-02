¿Después de cuántos años en unión libre se pueden dividir los bienes?

En Colombia, vivir en unión libre no significa renunciar a derechos sobre los bienes. La ley reconoce que las parejas que conviven sin casarse pueden acceder a una protección patrimonial similar a la del matrimonio, siempre que se cumplan ciertas condiciones legales.

Este tema genera dudas frecuentes, especialmente cuando una relación termina. Por eso, aquí le explicamos cuántos años deben convivir las parejas, qué bienes se pueden dividir y qué exige la ley para reclamar ese derecho.

¿La unión libre da derecho a repartir bienes?

Sí. La legislación colombiana reconoce la unión marital de hecho, una figura jurídica que protege el patrimonio de las parejas que conviven de forma estable, permanente y sin matrimonio.

Mire también: ¿Su hijo cambiará de colegio? estas son las recomendaciones para una buena transición escolar

Esta figura está regulada por la Ley 54 de 1990 y la Ley 979 de 2005, normas que establecen cuándo existe una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes.

El tiempo clave: ¿cuántos años se deben convivir?

La ley es clara: para que exista una unión marital de hecho, la pareja debe haber convivido mínimo dos años de manera continua y permanente.

Cumplido ese plazo, se presume la existencia de una sociedad patrimonial, lo que permite solicitar la división de los bienes adquiridos durante la convivencia, de forma similar a un divorcio.

¿La mitad de los bienes se entrega automáticamente?

No. Para acceder al reparto de bienes, primero es obligatorio reconocer legalmente la unión marital de hecho y la sociedad patrimonial.

Según el bufete de abogados Integrity Legal, este reconocimiento puede realizarse:

Ante un juez de familia

Ante un notario

En ambos casos, se deben presentar pruebas de convivencia, como declaraciones de testigos, documentos compartidos, contratos de arrendamiento, cuentas conjuntas o certificaciones de residencia.

Le puede interesar: Tres soluciones indispensables para dar salud a tus finanzas personales

¿Qué pasa después del reconocimiento?

Una vez reconocida la unión, se inicia la liquidación de la sociedad patrimonial, proceso en el que se:

Identifican los bienes adquiridos durante la relación

Establece su valor económico

Distribuyen de forma equitativa entre los compañeros permanentes

Este procedimiento se rige por criterios similares a los del matrimonio civil.

Bienes que no se reparten

La ley también define excepciones claras. No entran en la repartición:

Bienes adquiridos antes de cumplir los dos años de convivencia

Bienes recibidos por herencia o donación

Bienes propios que no hayan sido incorporados al patrimonio común

Solo se reparten los bienes obtenidos durante la vigencia de la sociedad patrimonial.

¿Las separaciones temporales afectan el conteo?

No siempre. La normativa contempla que interrupciones justificadas de la convivencia —por trabajo, salud o estudios— no invalidan el conteo del tiempo, siempre que se demuestre que la relación continuó siendo estable.

El Ministerio de Justicia y del Derecho recomienda realizar estos trámites con el acompañamiento de un abogado experto en derecho de familia, para evitar errores y garantizar una distribución justa de los bienes.