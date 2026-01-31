Justicia por negligencia médica: Condenado doctor en Barrancabermeja tras fatal procedimiento estético

Un doloroso capítulo judicial ha llegado a una conclusión clave en el departamento de Santander. La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de conocimiento emitiera una condena contra el médico Gabriel Agámez Moreno, hallado responsable de la muerte de una mujer de 32 años tras someterse a un procedimiento quirúrgico estético en Barrancabermeja.

El caso, que conmocionó a la región por la juventud de la víctima y las condiciones en las que se dio el deceso, pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre la idoneidad médica y los riesgos de las intervenciones invasivas en clínicas que no cumplen con los estándares de seguridad.

Los hechos: Una tragedia en tres días

Todo comenzó el 28 de febrero de 2020. En una clínica privada del puerto petrolero, Agámez Moreno realizó una intervención múltiple que incluía abdomen, espalda y glúteos. Lo que debía ser una transformación estética se convirtió rápidamente en una pesadilla clínica.

Tras salir del quirófano, la paciente experimentó un deterioro acelerado de su salud. Los reportes indican que desarrolló un cuadro crítico de infección en la pared abdominal, sumado a lesiones traumáticas internas de extrema gravedad. A pesar de los esfuerzos, la mujer falleció apenas tres días después de la cirugía.

El dictamen de Medicina Legal: Sin idoneidad para operar

La pieza fundamental para la condena fue el peritaje técnico del Instituto Colombiano de Medicina Legal. Los forenses fueron contundentes: la muerte fue consecuencia directa de la mala praxis durante la intervención.

Además, la investigación reveló un dato alarmante: el médico no contaba con los títulos o la idoneidad específica requerida para realizar cirugías plásticas invasivas de esa complejidad. Como agravante, las autoridades descubrieron que la clínica donde se realizó el procedimiento fue desmantelada poco después de que se registrara el fallecimiento de la mujer, en un aparente intento por evadir la inspección de las autoridades sanitarias.

La sentencia: Cárcel e inhabilitación

Ante la contundencia de las pruebas recopiladas por el ente acusador, el juez dictó la siguiente sentencia contra Gabriel Agámez Moreno:

48 meses de prisión por el delito de homicidio culposo .

por el delito de . Inhabilitación para el ejercicio de la medicina durante 60 meses (5 años) .

. Multa equivalente a 42 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Es importante señalar que esta decisión es de primera instancia, lo que significa que la defensa del condenado aún puede hacer uso de los recursos de ley para apelar la sentencia.

Recomendaciones: Cómo evitar clínicas “de garaje”

Este caso sirve como una advertencia para quienes buscan procedimientos estéticos. Las autoridades recomiendan siempre verificar la idoneidad del cirujano en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (RETHUS) y confirmar que la clínica esté habilitada por la Secretaría de Salud departamental.