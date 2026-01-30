Cultura es Dignidad Mayor: Gobierno lanza renta mensual para artistas y sabedores sin pensión en Colombia

Cultura es Dignidad Mayor es la nueva iniciativa del Gobierno nacional que busca garantizar protección social y una vejez digna a personas mayores dedicadas al arte, la cultura y los saberes tradicionales en Colombia. El programa entregará una transferencia monetaria mensual de 230.000 pesos a quienes no cuentan con pensión ni con recursos suficientes para su subsistencia.
La estrategia fue presentada este 30 de enero de 2026 en Bogotá y es liderada de manera conjunta por Prosperidad Social, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Ministerio del Trabajo, como una modalidad especial del programa Colombia Mayor, enfocada exclusivamente en el sector cultural.
Un reconocimiento a quienes han sostenido la cultura del país
Cultura es Dignidad Mayor nace como respuesta a las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan miles de artistas, cultores, creadores y sabedores que han dedicado su vida a preservar la memoria cultural del país, muchas veces desde la informalidad, el trabajo comunitario y la economía popular, sin acceso al sistema pensional.
“La cultura también es trabajo y quienes han cuidado nuestros saberes, oficios y expresiones artísticas merecen protección social y condiciones de vida dignas”, señaló la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani.
Por su parte, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó que el objetivo es romper con la idea de que el arte y la cultura están ligados a la precariedad y avanzar hacia políticas reales de trabajo digno y seguridad social en la vejez.
¿En qué consiste el beneficio de Cultura es Dignidad Mayor?
El programa otorgará una renta básica solidaria mensual de 230.000 pesos a 50.000 adultos mayores del sector cultural, a través del programa Colombia Mayor.
Según explicó Mauricio Rodríguez Amaya, director de Prosperidad Social, esta iniciativa cumple con el compromiso del Gobierno de fortalecer la justicia social y ampliar los sistemas de cuidado y protección para poblaciones históricamente excluidas.
¿A quiénes está dirigido el programa?
Cultura es Dignidad Mayor está dirigido a:
- Artistas, cultores, creadores, gestores culturales y sabedores.
- Portadores del patrimonio cultural.
- Personas dedicadas a oficios tradicionales, cocinas ancestrales y saberes populares.
- Miembros de comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueras y campesinas.
Aplica para personas de todos los campos culturales, como artes visuales, música, danza, teatro, circo, literatura, patrimonio, culturas campesinas y saberes tradicionales.
Requisitos para postularse a Cultura es Dignidad Mayor
Para acceder al programa, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:
- No tener pensión.
- Ser colombiano o colombiana.
- Haber residido en Colombia durante los últimos 10 años.
- Tener mínimo 60 años (mujeres) o 65 años (hombres).
- Pertenecer a los grupos A, B o subgrupo C1 del Sisbén IV.
- Acreditar la condición de agente cultural ante el Ministerio de las Culturas.
¿Cómo postularse al programa?
Las personas interesadas pueden realizar su postulación de manera directa a través del aplicativo oficial:
👉 https://dignidadmayor.mincultura.gov.co/
El proceso incluye:
- Inscripción en la plataforma.
- Validación de la trayectoria cultural.
- Cruce de información interinstitucional.
- Priorización según criterios de vulnerabilidad y cupos disponibles.
- Vinculación al programa Colombia Mayor.
Cronograma oficial de Cultura es Dignidad Mayor
- Apertura de la invitación: 30 de enero de 2026
- Apertura del aplicativo: 30 de enero de 2026
- Cierre del registro: 10 de febrero de 2026 a las 11:59 p. m.
- Valoración de registros: del 10 al 17 de febrero
- Subsanación: 18 y 19 de febrero
- Postulación ante Prosperidad Social: 23 de febrero de 2026
¿Qué información se debe registrar en el aplicativo?
Entre los documentos y soportes requeridos se encuentran:
- Documento de identidad.
- Información básica del postulante.
- Soporte de condición de agente cultural (video de 3 a 5 minutos o entre 3 y 5 evidencias).
- Certificados especiales, si aplica (personas campesinas, cuidadoras o con discapacidad).
¿Quiénes no pueden participar?
No podrán acceder al programa:
- Personas menores de la edad establecida.
- Quienes ya reciben el beneficio de Colombia Mayor.
- Personas sin nacionalidad colombiana.
- Agentes culturales que no soporten su trayectoria.
- Personas jurídicas.
- Personas de los subgrupos C2 al C18 y grupo D del Sisbén IV.
Canales de atención para resolver dudas
El Ministerio de las Culturas dispone de los siguientes canales de atención:
Presencial:Calle 9 # 8-31, BogotáLunes a viernes, 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
Teléfono:(601) 3424100
Correo electrónico:dignidadmayor@mincultura.gov.co
Además, Prosperidad Social atiende a través de:
- Bogotá: (601) 379 1088
- Línea nacional: 01 8000 95 1100
Cultura es Dignidad Mayor: una política para proteger la memoria viva del país
Con esta estrategia, el Gobierno nacional busca saldar una deuda histórica con quienes han sostenido el patrimonio cultural de Colombia y garantizar que los años dedicados a crear, enseñar y preservar la identidad del país se traduzcan en seguridad económica y dignidad en la vejez.