Cultura es Dignidad Mayor: Gobierno lanza renta mensual para artistas y sabedores sin pensión en Colombia

Cultura es Dignidad Mayor es la nueva iniciativa del Gobierno nacional que busca garantizar protección social y una vejez digna a personas mayores dedicadas al arte, la cultura y los saberes tradicionales en Colombia. El programa entregará una transferencia monetaria mensual de 230.000 pesos a quienes no cuentan con pensión ni con recursos suficientes para su subsistencia.

La estrategia fue presentada este 30 de enero de 2026 en Bogotá y es liderada de manera conjunta por Prosperidad Social, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Ministerio del Trabajo, como una modalidad especial del programa Colombia Mayor, enfocada exclusivamente en el sector cultural.

Un reconocimiento a quienes han sostenido la cultura del país

Cultura es Dignidad Mayor nace como respuesta a las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan miles de artistas, cultores, creadores y sabedores que han dedicado su vida a preservar la memoria cultural del país, muchas veces desde la informalidad, el trabajo comunitario y la economía popular, sin acceso al sistema pensional.

“La cultura también es trabajo y quienes han cuidado nuestros saberes, oficios y expresiones artísticas merecen protección social y condiciones de vida dignas”, señaló la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani.

Por su parte, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó que el objetivo es romper con la idea de que el arte y la cultura están ligados a la precariedad y avanzar hacia políticas reales de trabajo digno y seguridad social en la vejez.

¿En qué consiste el beneficio de Cultura es Dignidad Mayor?

El programa otorgará una renta básica solidaria mensual de 230.000 pesos a 50.000 adultos mayores del sector cultural, a través del programa Colombia Mayor.

Según explicó Mauricio Rodríguez Amaya, director de Prosperidad Social, esta iniciativa cumple con el compromiso del Gobierno de fortalecer la justicia social y ampliar los sistemas de cuidado y protección para poblaciones históricamente excluidas.

¿A quiénes está dirigido el programa?

Cultura es Dignidad Mayor está dirigido a:

Artistas, cultores, creadores, gestores culturales y sabedores.

Portadores del patrimonio cultural.

Personas dedicadas a oficios tradicionales, cocinas ancestrales y saberes populares.

Miembros de comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueras y campesinas.

Aplica para personas de todos los campos culturales, como artes visuales, música, danza, teatro, circo, literatura, patrimonio, culturas campesinas y saberes tradicionales.

Requisitos para postularse a Cultura es Dignidad Mayor

Para acceder al programa, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

No tener pensión. Ser colombiano o colombiana. Haber residido en Colombia durante los últimos 10 años. Tener mínimo 60 años (mujeres) o 65 años (hombres). Pertenecer a los grupos A, B o subgrupo C1 del Sisbén IV. Acreditar la condición de agente cultural ante el Ministerio de las Culturas.

¿Cómo postularse al programa?

Las personas interesadas pueden realizar su postulación de manera directa a través del aplicativo oficial:

👉 https://dignidadmayor.mincultura.gov.co/

El proceso incluye:

Inscripción en la plataforma.

Validación de la trayectoria cultural.

Cruce de información interinstitucional.

Priorización según criterios de vulnerabilidad y cupos disponibles.

Vinculación al programa Colombia Mayor.

Cronograma oficial de Cultura es Dignidad Mayor

Apertura de la invitación: 30 de enero de 2026

30 de enero de 2026 Apertura del aplicativo: 30 de enero de 2026

30 de enero de 2026 Cierre del registro: 10 de febrero de 2026 a las 11:59 p. m.

10 de febrero de 2026 a las 11:59 p. m. Valoración de registros: del 10 al 17 de febrero

del 10 al 17 de febrero Subsanación: 18 y 19 de febrero

18 y 19 de febrero Postulación ante Prosperidad Social: 23 de febrero de 2026

¿Qué información se debe registrar en el aplicativo?

Entre los documentos y soportes requeridos se encuentran:

Documento de identidad.

Información básica del postulante.

Soporte de condición de agente cultural (video de 3 a 5 minutos o entre 3 y 5 evidencias).

Certificados especiales, si aplica (personas campesinas, cuidadoras o con discapacidad).

¿Quiénes no pueden participar?

No podrán acceder al programa:

Personas menores de la edad establecida.

Quienes ya reciben el beneficio de Colombia Mayor.

Personas sin nacionalidad colombiana.

Agentes culturales que no soporten su trayectoria.

Personas jurídicas.

Personas de los subgrupos C2 al C18 y grupo D del Sisbén IV.

Canales de atención para resolver dudas

El Ministerio de las Culturas dispone de los siguientes canales de atención:

Presencial:Calle 9 # 8-31, BogotáLunes a viernes, 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Teléfono:(601) 3424100

Correo electrónico:dignidadmayor@mincultura.gov.co

Además, Prosperidad Social atiende a través de:

Bogotá: (601) 379 1088

Línea nacional: 01 8000 95 1100

Cultura es Dignidad Mayor: una política para proteger la memoria viva del país

Con esta estrategia, el Gobierno nacional busca saldar una deuda histórica con quienes han sostenido el patrimonio cultural de Colombia y garantizar que los años dedicados a crear, enseñar y preservar la identidad del país se traduzcan en seguridad económica y dignidad en la vejez.