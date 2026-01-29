Trágica confirmación en Tuluá luego del hallazgo sin vida de una niña de seis años arrastrada por una quebrada varios kilómetros

Bomberos hallaron el cuerpo de Nahomi, niña de 6 años desaparecida en Tuluá tras una creciente súbita; lluvias dejan más víctimas en el país.

Este miércoles, 28 de enero, se confirmó el hallazgo dle cuerpo sin vida de Nahomi, una menor de 6 años que se encontraba desaparecida desde la tarde del martes 27 de enero. Esta información fue confirmada por el Cuerpo de Bomberos de Tuluá, la menor fue hallada en un tramo que conecta la quebrada Puerto Frazadas con la desembocadura del río Bugalagrande, luego de un operativo de búsqueda que se extendió por más de 20 horas.

La emergencia ocurrió cuando la niña, en compañía de su abuela y un hermano menor, intentaban atravesar un puente artesanal sobre el río. Según los reportes iniciales, una creciente repentina sorprendió a la familia en medio de la estructura, mientras que la adulta y el otro menor lograron ponerse a salvo, la fuerza del agua desestabilizó a Nahomi por lo que fue arrastrada corriente abajo.

Detalles del operativo en la zona rural de Tuluá

Desde que se realizó el reporte de la desaparición de la menor, un equipo conformado por más de 70 personas, en los que habían bomberos, voluntarios y habitantes de la zona, iniciaron las labores de rastreo.

La búsqueda se tornó difícil debido a las condiciones climáticas y la fuerza del caudal, por lo que se extendió toda la madrugada hasta el sector de la desembocadura en el municipio aledaño de Bugalagrande.

De acuerdo con información proporcionada por Noticias RCN, las autoridades locales han iniciado el acompañamiento psicológico a la familia, residente de la zona montañosa del centro del Valle. Este incidente revive la alerta sobre la vulnerabilidad de las comunidades rurales ante el aumento repentino de los caudales en estructuras de paso informales.

Emergencias por lluvias dejan víctimas en Meta y Cundinamarca

El fallecimiento de la menor en Tuluá se suma a una serie de siniestros relacionados con la temporada de lluvias en otros puntos del país.

En el departamento del Meta, el alcalde de El Dorado, Óscar Olaya, reportó la muerte de dos personas oriundas de Buga. Ambos fueron alcanzados por una avalancha en el caño Cumaral mientras realizaban una actividad recreativa.

Por otro lado, en Cundinamarca, el gobernador Jorge Emilio Rey informó sobre el deceso de una mujer de 65 años en la vía que conecta San Joaquín con La Mesa. El hecho ocurrió en el sector de Puente Roto, donde el desbordamiento de una quebrada arrastró el vehículo en el que se movilizaba la mujer. Aunque su acompañante logró ser rescatado con vida, el automóvil fue superado por el nivel del agua.

Las autoridades de gestión del riesgo mantienen el monitoreo en las cuencas de los ríos Ariari (Meta) y Bugalagrande (Valle), haciendo el llamado a la población a evitar el tránsito por puentes artesanales, “colgantes” o zonas de ribera durante alertas de precipitaciones intensas.