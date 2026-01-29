Movilidad en Bogotá: Choque múltiple, vehículos varados y siniestro entre moto y volqueta generan trancones hoy 29 de enero

Durante la mañana de hoy jueves 29 de enero de 2026, se registra se registra accidente de tránsito en la avenida NQS con calle Décima y se reporta accidente de tránsito en la calle 80 con carrera 192. Además hubo alta congestión en la Vía Bogotá-La Calera con kilómetro 2 por un bus varado. Estas y otras novedades han causado trancones y retrasos en las vías de la ciudad.

Alta congestión en la calle 80 con carrera 102 por accidente de tránsito

Corte 7:27 a .m.

Siniestro múltiple entre camión, automóvil y motociclista, en la localidad de Engativá, en la calle 80 con carrera 102, en sentido occidente a oriente. Unidad de Tránsito y ambulancia asignadas. Grupo Guía en el punto.

Alta congestión en la avenida NQS con calle Décima por accidente de tránsito

Corte 7:35 a. m.

Se habilita la movilidad en la avenida NQS con calle Décima, en sentido sur a norte. Los vehículos son orillados en un carril de la calzada. Agentes Civiles y Grupo Guía en el punto. Por la novedad se registra congestión vehicular.

Corte 7:20 a. m.

Se realiza cierre vial en la avenida NQS con calle Décima, en sentido sur a norte, por siniestro vial entre volqueta y motociclista. Ruta alterna: se recomienda tomar la avenida Comuneros o calle Sexta. Agentes Civiles y Tránsito en el punto.

Corte 7:07 a. m.

Se reporta siniestro o accidente de tránsito en la avenida NQS con calle 10, sur a norte. Bomberos en el punto. Ruta alterna: se recomienda tomar la avenida Comuneros o calle Sexta.

Alta congestión por camión varado en la calle 80 con avenida Boyacá

Corte 6:33 a. m.

Camión varado en la localidad de Engativá, en la calle 80 con avenida Boyacá, en sentido oriente a occidente. Unidad de Tránsito y grúa asignadas. Grupo Guía en el punto.

Alta congestión por accidente de tránsito en la avenida Boyacá on carrera 19A Bis

Corte 6:28 a. m.

Siniestro entre camión y motociclista en la localidad de Tunjuelito, en la enida Boyacá con carrera 19A bis, en sentido sur a norte. Unidad de Tránsito y ambulancia en el punto. Por la novedad se registra congestión vehicular.

Alta congestión en la Vía La Calera-Bogotá por bus varado

Corte 6:20 a. m.

Se registra bus varado en la localidad de Chapinero, en la vía Bogotá-La Calera con kilómetro 2. Unidad de Tránsito y grúa asignadas.

Alta congestión para ingresar a Bogotá por la calle 13

Corte 6:02 a. m.

Ingresando a la ciudad por el corredor de la avenida Centenario o calle 13, se registra alto flujo vehicular.

Ruta alterna: se recomienda tomar la avenida calle 80.