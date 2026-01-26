Pánico en el centro de Bogotá por incendio estructural en Los Mártires: 30 personas fueron evacuadas

El Cuerpo de Bomberos de Bogotá informó la atención a un incendio en un edificio de cuatro pisos ubicado en la avenida Caracas con calle 22, en la zona de Los Mártires durante el mediodía del lunes 26 de enero. Personas que se encontraban por la zona, e incluso ciudadanos alejados alertaron de la columna de humo que daba cuenta de la conflagración y llamó la atención de la comunidad.

Según el reporte oficial, no hay personas lesionadas y se realizó la evacuación de 30 personas en medio de este incendio que también afectó la movilidad del TransMilenio. El Equipo de Investigación de Incendios también se movilizó hacia el punto para determinar las causas, de las cuales aún no se tiene claridad.

Videos captaron el angustiante momento

En redes sociales circulan varios videos que muestran las columnas de humo saliendo del edificio y las llamas al interior de esa estructura ubicada en la localidad de Santa Fe.

En desarrollo...