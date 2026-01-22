Loterías de Meta, Manizales y Valle: Resultados de los sorteos realizados el miércoles 21 de enero del 2026

Loterías de Meta, Manizales y Valle - Fotos: Balotas generadas con IA y logos oficiales de las loterías extraídas de sus redes sociales el 3 de diciembre del 2025

Las loterías departamentales en Colombia cumplen un papel fundamental tanto en el entretenimiento como en la financiación del sistema de salud. Cada una de ellas opera bajo lineamientos estatales que garantizan transparencia en los sorteos y adecuada distribución de los recursos recolectados. Aunque comparten una misma finalidad, cada lotería posee su propia identidad, historia y estrategias comerciales que la distinguen dentro del mercado. Entre ellas destacan las loterías del Meta, Manizales y Valle, tres entidades con amplia tradición y reconocida credibilidad en el país.

Resultado de la Lotería del Meta jugada el miércoles 21 de enero del 2026

Número ganador: 0035

Serie: 052

La Lotería del Meta es una de las tradicionales loterías colombianas, reconocida por su sorteo semanal y por destinar sus recursos al sector salud del departamento del Meta. Su producto principal es el billete físico y fraccionado, que ofrece un premio mayor atractivo y una estructura de premios secundarios bastante amplia, lo que incentiva la participación tanto de compradores ocasionales como de apostadores habituales. Además, ha mantenido una imagen sólida gracias a su trayectoria y a su presencia constante en el mercado.

En cuanto a su funcionamiento, los sorteos se realizan siguiendo procedimientos de transparencia supervisados por autoridades competentes. Las balotas y equipos utilizados cumplen normas técnicas, y los resultados se publican en medios oficiales y aliados comerciales. La lotería también ofrece planes de premios adicionales en temporadas especiales, con estrategias de mercadeo que buscan modernizar su oferta y competir con otras loterías del país.

Resultado de la Lotería del Valle jugada el miércoles 21 de enero del 2026

Número ganador: 1962

Serie: 005

La Lotería del Valle es una institución emblemática del departamento del Valle del Cauca y una de las de mayor tradición en el país. Su premio mayor destaca por ser uno de los más competitivos del mercado, acompañado de una amplia gama de premios secos. La venta de billetes y fracciones se complementa con campañas de promoción que resaltan su trayectoria y el impacto social de sus recursos, especialmente en el sector salud de la región.

En su funcionamiento, la Lotería del Valle realiza sorteos semanales que se llevan a cabo bajo estrictos estándares técnicos y legales, garantizando transparencia y confianza para los apostadores. Los resultados se publican rápidamente en sus plataformas oficiales. Además, implementa estrategias de venta digital y sorteos extraordinarios de temporada, buscando innovar en la forma de llegar a sus clientes y aumentar su participación en el mercado nacional.

Resultado de la Lotería de Manizales jugada el miércoles 21 de enero del 2026

Número ganador: 3018

Serie: 241

La Lotería de Manizales es una de las más antiguas y respetadas de Colombia. Se caracteriza por su premio mayor significativo y por su vinculación con la financiación de proyectos de salud en el departamento de Caldas. Su distribución abarca gran parte del país, y su presencia en canales físicos y electrónicos ha permitido que su alcance sea cada vez más amplio y competitivo dentro del mercado de juegos de azar.

Su operación está basada en sorteos semanales que siguen protocolos estrictos de seguridad y supervisión estatal. Los resultados se difunden a través de su página oficial, redes sociales y aliados autorizados. La lotería también realiza sorteos extraordinarios durante fechas especiales, con premios más altos o incentivos adicionales como series dobles o premios en especie, buscando atraer a nuevos compradores y fortalecer la fidelidad de sus jugadores.