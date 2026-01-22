El “freno” de la MOE a las candidaturas de Iván Cepeda y Daniel Quintero: no podrían estar en la consulta de la izquierda

El ajedrez político colombiano hacia la Casa Nariño acaba de recibir una sacudida técnica que podría cambiar el tablero de las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo. En el centro del debate se encuentran dos figuras clave de la izquierda y el progresismo: el senador Iván Cepeda y el exalcalde Daniel Quintero. Según la Misión de Observación Electoral (MOE), sus aspiraciones inmediatas podrían estar en riesgo jurídico.

Le puede interesar: La Corte Suprema avala licencia por luto para mascotas en Colombia

En una reciente intervención en 6AM de Caracol Radio, Frey Alejandro Muñoz, subdirector de la MOE, lanzó una advertencia que ha encendido las alarmas en el Pacto Amplio. El punto de quiebre radica en la participación previa de los candidatos en procesos de votación interna, lo que generaría una incompatibilidad con el calendario electoral vigente.

El dilema de la doble participación

El argumento de Muñoz es técnico y contundente: dado que Iván Cepeda participó en la consulta realizada el pasado 26 de octubre de 2025, su camino legal no debería pasar por las urnas de marzo, sino que tendría que proyectarse directamente hacia la primera vuelta presidencial el 31 de mayo.

“No podría presentarse a las consultas del 8 de marzo el candidato Iván Cepeda”, explicó el subdirector de la MOE. El caso de Daniel Quintero es igualmente complejo. Aunque Quintero ha intentado desmarcarse formalmente de participaciones previas, Muñoz recordó que su inscripción fue tan real que la Registraduría Nacional debió intervenir para rechazar la inscripción de su Grupo Significativo de Ciudadanos.

Este escenario plantea un choque de interpretaciones. Mientras algunos sectores jurídicos sostienen que las consultas son mecanismos internos que no deberían limitar la postulación posterior, la MOE se inclina por una postura más restrictiva. “Le corresponde definir este asunto a la autoridad electoral, pero yo me inclino a señalar que efectivamente no podría llegar a presentarse”, sentenció Muñoz.

¿Qué pasa si gana Roy Barreras o Camilo Romero?

Una de las grandes dudas en el espectro del Pacto Amplio es si la presencia de un candidato presuntamente inhabilitado podría viciar todo el proceso de la coalición. Ante la pregunta de qué ocurriría si figuras como Roy Barreras o Camilo Romero resultan ganadores, la respuesta de la MOE trajo un parte de tranquilidad para la alianza.

Según Muñoz, no habría un vicio de nulidad en la consulta siempre y cuando el ganador sea alguien diferente a Cepeda. “La consulta valdría porque, al final, no ganaría el inhabilitado”, aclaró, dejando claro que el riesgo es individual y no necesariamente colectivo para la tarjeta electoral.

El debate por el “tarjetón único” y el secreto del voto

Más allá de los nombres propios, la MOE también tomó posición en el enfrentamiento entre la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE) por el diseño del tarjetón para marzo. Mientras el CNE teme que un tarjetón único aumente los votos nulos, Muñoz defendió la medida argumentando que esta “contribuye a guardar el secreto del voto”.

Para la MOE, el uso de tarjetas separadas por partidos obligaría al elector a revelar su tendencia política ante los jurados de votación, lo cual representa un riesgo democrático. “Si abriéramos las tarjetas electorales, eso podría traer unos riesgos”, concluyó el experto.

Con la autoridad electoral bajo presión para emitir un fallo definitivo, el futuro de Cepeda y Quintero pende de un hilo jurídico que definirá si el progresismo llega unido o fragmentado a la cita de marzo.