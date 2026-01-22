Davos 2026: las claves del foro que marcó la agenda global esta semana

El Foro Económico Mundial fue fundado en 1971 por Klaus M. Schwab, profesor de economía en Suiza. Desde entonces, se han realizado 56 ediciones, incluyendo la de 2026 que se lleva a cabo del 19 al 23 de enero. Foto: WEF.

El Foro Económico Mundial fue fundado en 1971 por Klaus M. Schwab, profesor de economía en Suiza. Desde entonces, se han realizado 56 ediciones, incluyendo la de 2026 que se lleva a cabo en Davos, Suiza, del 19 al 23 de enero.

La geopolítica parece no estar sometida a límites ni restricciones: Carney

Mark Carney, primer ministro de Canadá, hizo fuertes declaraciones durante su intervención, advirtiendo que el orden internacional basado en reglas “atraviesa una ruptura profunda, provocada por hegemonías que ya no respetan tratados ni acuerdos multilaterales cuando éstos limitan sus intereses estratégicos”.

Además, afirmó que el mundo “ha dejado atrás las normas internacionales garantizaban previsibilidad y cooperación”, y que los países deben actuar con mayor coordinación para construir nuevas alianzas que defiendan la soberanía, la integridad territorial y el respeto al derecho internacional.

Macron hace acto de presencia con gafas de sol de 750 dólares

Una de las imágenes de Davos que ha dado la vuelta al mundo es la de Emmanuel Macron, presidente de Francia, dirigiéndose a la audiencia con gafas de sol, debido a una hemorragia en uno de sus ojos.

El modelo que eligió retoma la silueta clásica de las gafas Ray-Ban Aviator, de unos 250 dólares, que famosos como Tom Cruise, Sylvester Stallone, Michael Jackson y Freddy Mercury, entre otros, han popularizado. No obstante, Macron eligió el modelo Pacific 01S, de la marca francesa Henry Jullien, cuyo precio ronda los 750 dólares.

“Preferimos el Estado de derecho a la brutalidad”, dijo al final de su discurso.

Lagarde abandona cena con Lutnick

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, abandonó abruptamente una cena privada después de que el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, atacara a Europa, según dijeron a diferentes medios personas que estuvieron en el evento y que pidieron guardar el anonimato.

Al evento asistieron más de 100 personas y Lutnick fue el último orador. En su discurso, el funcionario menospreció las economías europeas y su “falta de competitividad en comparación con Estados Unidos”. A medida que las críticas se intensificaban, se vio a Lagarde salir de la cena, según las fuentes.

Evacúan centro de congresos

Después de la intervención de Javier Milei, presidente de Argentina, en el Foro de Davos, los organizadores informaron de un incidente “relacionado con humo” en el Centro de Congresos, por lo cual se desplegó un operativo de bomberos y fuerzas de seguridad, según explicaron los organizadores del foro.

El incidente coincidió también con la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que disparó las especulaciones y noticias falsas en redes sociales. Sin embargo, “la situación fue controlada en poco tiempo sin poner en riesgo a los empresarios, mandatarios, diplomáticos y periodistas”, agregaron los organizadores.

Trump descarta el uso de la fuerza para tomar el control de Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó, en su esperada intervención, el uso de la fuerza para anexionar Groenlandia, pero dejó claro que no renuncia al objetivo y exigió “negociaciones inmediatas para discutir la adquisición de la isla”.

En su discurso, el mandatario volvió a reclamar la posesión de la isla, señalando que que lo único que pide es “un bloque de hielo frío y mal ubicado, pero que puede jugar un papel vital en la paz mundial y la protección del mundo”. Dinamarca dijo que, de momento, esas conversaciones no son posibles.

Katy Perry acompaña a Justin Trudeau

El Foro Económico Mundial se distingue por los debates sobre macroeconomía, crisis climática y tensiones geopolíticas, así como la presencia de diplomáticos y empresarios de todo el mundo. No obstante, en esta edición los reflectores se enfocaron en una pareja inesperada, con la cantante Katy Perry brillando al lado del ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

La ocasión fue el episodio más reciente de una serie de citas románticas y protocolarias que han tenido por el mundo desde que los rumores de romance surgieron en el verano de 2025, y otra oportunidad para consolidar su relación.

CITA

“No soporto esta complicidad de la gente que se deja vencer. Debí haber traído un montón de rodilleras para todos los líderes mundiales y empresarios que ceden ante el presidente Donald Trump. Espero que entiendan lo patéticos que se ven en el escenario mundial. Necesitan mantenerse erguidos, firmes y unidos”, dijo Gavin Newsom, gobernador de California.