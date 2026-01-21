Trump revela acuerdo con la OTAN por Groenlandia, ¿qué pasará con la preciada isla?

El presidente estadounidense Donald Trump acaparó los reflectores este miércoles en el Foro Económico Mundial de Davos, al anunciar un acuerdo con la OTAN sobre Groenlandia y, al mismo tiempo, retiró la amenaza de imponer aranceles a Europa a partir del 1 de febrero.

Técnicamente con su anuncio le da un giro inesperado a la crisis diplomática que en las últimas semanas tensó la relación entre Estados Unidos y Europa por la isla ártica, tras una jornada marcada por despliegues militares, reproches públicos y discursos encendidos en el Foro Económico Mundial de Davos.

El anuncio del mandatario estadounidense llegó al caer la tarde, después de horas de incertidumbre, aunque aún no firmó ningún documento de compromisos ni explicó los detalles, sobre todo ante sus amagos de tomar por la fuerza el territorio.

Trump solo aseguró que el entendimiento alcanzado con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, será “muy bueno para Estados Unidos y todos los países de la OTAN”, una frase que rápidamente se convirtió en el principal titular del día y que rebajó, al menos por ahora, la tensión transatlántica.

Interés por el Ártico

Antes del acuerdo, el clima era de máxima alerta, Dinamarca desplegó unidades de élite en Groenlandia, un territorio autónomo estratégico por su ubicación y sus recursos, mientras varios países europeos enviaban personal y equipo militar para reforzar la seguridad en el Ártico.

El propio Comando Ártico Danés confirmó que el objetivo es “reforzar la presencia en el Ártico”, una región cada vez más disputada por su valor geopolítico.

La reacción europea no se limitó al plano militar, desde España, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, defendió avanzar hacia una mayor integración en defensa y propuso “caminar hacia un ejército europeo”, con una “coalición de voluntarios” como paso intermedio para blindar la seguridad continental.

Albares subrayó el respaldo de Madrid a Dinamarca y recordó que “los groenlandeses son los únicos que pueden decidir el futuro de Groenlandia”.

En la misma línea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que la UE quiere destinar el aumento del gasto en defensa a equipos para el Ártico, mientras Francia solicitó formalmente un ejercicio militar de la OTAN en la isla.

Trump en Davos

El foro de Davos —donde Trump llegó con retraso tras un problema eléctrico “menor” en el Air Force One— se convirtió en el centro de las miradas.

Luego de su accidentado viaje, el mandatario estadounidense volvió a su estilo directo y provocador, criticó a Europa por su política energética y migratoria, asegurando que “enfocarse en la energía verde y la migración masiva han perjudicado a Europa”.

Sobre Groenlandia, Trump lamentó que Estados Unidos la hubiera cedido a Dinamarca tras la Segunda Guerra Mundial y lanzó una frase que resonó en todo el foro: “ Fuimos estúpidos ”.

Aun así, buscó calmar temores al asegurar que no usará la fuerza militar para hacerse con el territorio. “No voy a usar esta fuerza para tomar Groenlandia”, dijo, pese a insistir en que “solo Estados Unidos puede garantizar la seguridad de Groenlandia”.

Sus palabras no tranquilizaron del todo a la población local, la alcaldesa de Nuuk, Avaaraq S. Olsen, según el diario español El Mundo, admitió sentirse intranquila, y desde el sur de la isla, la alcaldesa de Kujalleq, Malene Vah, fue aún más contundente en una carta abierta dirigida a Trump: “Si hay una cosa que le falta a su administración en este contexto, eso es respeto”, sentenció, remarcando que “el subsuelo de Groenlandia no está en venta”.