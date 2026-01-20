Horror en el barrio Puerto Rico: Rescatan a dos perros Pitbull víctimas de presunto abuso sexual

En una operación relámpago que ha conmocionado a los habitantes del sur de Bogotá, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), en articulación con la Policía Ambiental, logró el rescate de dos caninos de raza pitbull en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Los animales, según los primeros informes técnicos, habrían sido víctimas de uno de los delitos más atroces tipificados en la Ley de Protección Animal: el presunto abuso sexual.

El operativo tuvo lugar en el barrio Puerto Rico, donde las autoridades llegaron tras recibir una serie de denuncias ciudadanas que alertaban sobre comportamientos irregulares y posibles agresiones físicas y sexuales contra los ejemplares. La intervención no solo subraya la gravedad del caso, sino que pone de manifiesto la efectividad de la colaboración entre los vecinos y las instituciones distritales.

Intervención técnica y aprehensión material

Al llegar al sitio, los médicos veterinarios del IDPYBA realizaron una valoración preliminar de los caninos para determinar su estado físico y emocional. Tras encontrar evidencias que sugerían un entorno de riesgo y posibles lesiones compatibles con la denuncia, se procedió a la aprehensión preventiva de los dos animales.

Actualmente, los perros se encuentran bajo la custodia directa del IDPYBA, donde reciben atención especializada para estabilizar su salud y evaluar el impacto psicológico derivado del presunto maltrato. Este tipo de procedimientos busca no solo retirar al animal del foco de peligro, sino recolectar los insumos médicos necesarios para que la justicia pueda actuar.

Justicia en marcha: El papel de la Fiscalía

El caso ya ha trascendido al ámbito judicial. El IDPYBA confirmó que se encuentra trabajando de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación. Los peritos y expertos legales están evaluando los elementos materiales probatorios y la evidencia física recolectada en el lugar de los hechos.

El objetivo principal es determinar la responsabilidad individual del presunto agresor y presentar el caso ante un juez de la República. Bajo la Ley 1774 de 2016, los actos de crueldad animal, incluido el abuso sexual, pueden acarrear penas de prisión y multas económicas considerables, además de la inhabilidad para la tenencia de animales en el futuro.

La importancia de la denuncia ciudadana

Este rescate fue posible gracias a que la comunidad del barrio Puerto Rico decidió no guardar silencio. Las autoridades distritales han sido enfáticas en agradecer a los ciudadanos que utilizaron los canales oficiales para reportar la situación. “Gracias a la denuncia ciudadana se pudo actuar de manera contundente”, señalaron desde el Instituto.

Este hecho sirve como un recordatorio vital para los bogotanos: el maltrato animal es un delito que debe ser reportado. Las líneas de atención, como el correo institucional o la línea 123, siguen siendo la herramienta más fuerte para salvar vidas en la capital. El IDPYBA reitera su compromiso con la protección de todos los seres sintientes y asegura que no descansará hasta que este caso tenga una resolución judicial ejemplar.