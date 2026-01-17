¿Amenaza? Agencia de aviación de EE.UU. informa a aerolíneas sobre “maniobras militares” en Colombia

Trump confirmó que atacaron otra embarcación en el Caribe

En las últimas horas la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos dio a conocer una serie de advaertencias a aerolínea comerciales por posibles “maniobras militares” en zonas de América Latina.

En ese sentido, la agencia de seguridad alertó por riesgos en el espacio aéreo de México en Centro América, y zonas del norte de Sudamérica donde aparecen Colombia, Panamá y Ecuador.

Este anuncio será vigente desde el sábado 17 de enero e irá hasta el 17 de marzo.

“Existen riesgos potenciales para las aeronaves a todas las altitudes, incluso durante el sobrevuelo y en las fases de llegada y salida del vuelo”, dice la traducción del mensaje.

Los avisos señalados como NOTAM, especifican de estas posibles operaciones militares en