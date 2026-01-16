Terror en Teusaquillo: Cae alias ‘El Flaco’, presunto cerebro del fallido atentado con bomba lapa en Bogotá

La seguridad en la capital del país vuelve a estar en el centro del debate público tras los recientes avances judiciales de la Fiscalía General de la Nación. En las últimas horas, un juez de control de garantías inició el proceso de judicialización contra Julián Andrés Ramírez Pérez, conocido en el mundo criminal como alias ‘El Flaco’. Este hombre es señalado como una pieza clave en la planeación de un atentado terrorista que pretendía sacudir el centro de Bogotá el pasado 3 de junio de 2025.

El macabro plan: Una bomba lapa y un menor de edad

La investigación liderada por la Estructura de Apoyo de la Seccional de Bogotá reveló detalles escalofriantes sobre el modus operandi de la organización. Según el material probatorio, alias ‘El Flaco’, junto a una cómplice, transportó un artefacto explosivo de alta peligrosidad —una bomba tipo lapa— oculta en una maleta común.

El destino final del explosivo era una cafetería en la localidad de Teusaquillo. Allí, los presuntos terroristas entregaron la maleta a un adolescente, a quien instruyeron para instalar la carga sobre un vehículo que circularía por este concurrido sector de la ciudad. El plan solo se vio frustrado gracias a la presencia de patrullas de la Policía Nacional, lo que intimidó al menor de edad y evitó una tragedia de proporciones incalculables en plena vía pública.

Conexiones peligrosas: El nexo con el caso Miguel Uribe Turbay

Lo que más preocupa a las autoridades no es solo el intento de atentado, sino la red criminal que parece estar detrás. Alias ‘El Flaco’ no es un actor aislado; se le vincula con una organización dedicada al sicariato y al microtráfico en diversos sectores de Bogotá.

Este caso cobra una relevancia política y judicial mayor al confirmarse que es la segunda persona judicializada por este hecho. La primera capturada, Katherine Andrea Martínez Martínez, fue vinculada el pasado 20 de noviembre de 2025. Martínez no es una desconocida para la justicia: actualmente permanece privada de la libertad por su presunta participación en el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, un crimen que conmocionó al país meses atrás.

Cargos y situación judicial

Ante la contundencia de las pruebas, un fiscal imputó a Ramírez Pérez los delitos de:

Concierto para delinquir agravado.

Terrorismo.

Fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido (explosivos de uso privativo de las Fuerzas Armadas).

A pesar de la gravedad de los señalamientos y la evidencia física recolectada, el procesado no aceptó los cargos. Sin embargo, la Fiscalía continúa recaudando información para desmantelar por completo esta estructura que, al parecer, buscaba desestabilizar el orden público en la capital mediante ataques selectivos y terrorismo urbano.

La captura de alias ‘El Flaco’ representa un golpe estratégico, pero deja preguntas abiertas sobre cuántas células activas de esta red persisten en la ciudad y cuál era el objetivo final del vehículo que pretendían dinamitar en Teusaquillo.