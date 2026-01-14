Loterías de Huila y Cruz Roja: Resultados de los sorteos realizados el martes 13 de enero del 2026

En Colombia existen varias loterías que realizan sus sorteos los días martes, convirtiendo este día en uno de los más activos para los amantes del azar. Entre ellas, las más destacadas son la Lotería de la Cruz Roja Colombiana y la Lotería del Huila, ambas reconocidas por su trayectoria, transparencia y por el impacto social que generan a través de los recursos que recaudan. Mientras que la Cruz Roja destina sus utilidades a programas humanitarios en salud y atención en emergencias, la Lotería del Huila dirige sus aportes al fortalecimiento del sistema de salud del departamento. Estas dos loterías no solo ofrecen premios atractivos, sino que también representan un apoyo directo al bienestar y desarrollo social, lo que las convierte en referentes del juego responsable en el país.

Resultado de la Lotería de Cruz Roja del martes 13 de enero del 2026

Número ganador: 8659

Serie: 124

La Lotería de la Cruz Roja es un juego de azar creado para financiar las actividades humanitarias de la Cruz Roja Colombiana, razón por la cual gran parte de sus utilidades se destinan a programas de salud, atención en desastres y apoyo comunitario. El sorteo se realiza cada martes en la noche y el billete está compuesto por un número y una serie que determinan al ganador del premio mayor y de los premios secundarios. Los jugadores pueden adquirir billetes completos o fracciones en puntos autorizados en todo el país, y la transparencia de sus sorteos la ha convertido en una de las loterías más respetadas del mercado colombiano.

Además del premio mayor, la Lotería de la Cruz Roja ofrece una estructura de premios complementarios conocidos como secos, aproximaciones y recompensas por combinación de cifras. Ganar cualquiera de estos premios requiere conservar el billete en buen estado, pues este es la prueba física válida para cobrar. El proceso de reclamación se hace en las oficinas autorizadas y dentro de los plazos establecidos por la entidad. Su enfoque social y su alto nivel de supervisión institucional la distinguen como una lotería con propósito solidario y funcionamiento confiable.

Resultado de la Lotería del Huila del martes 13 de enero del 2026

Número ganador: 3586

Serie: 145

La Lotería del Huila es un juego tradicional del departamento del Huila que también se sortea los martes y cuyo objetivo principal es generar ingresos para fortalecer el sector salud del departamento. Cada billete está conformado por un número y una serie que definen a los ganadores del premio mayor, además de múltiples premios secos y aproximaciones. La venta se realiza por medio de distribuidores autorizados que ofrecen billetes completos y fracciones, haciendo accesible la participación para diversos jugadores.

Esta lotería se caracteriza por su estabilidad y por ser una fuente importante de recursos públicos, ya que los dineros recaudados se destinan al financiamiento del sistema de salud y a programas sociales. Para cobrar cualquier premio, el ganador debe presentar el billete en perfecto estado y cumplir los procedimientos establecidos, incluyendo la verificación del documento y la reclamación en los tiempos estipulados. Su operación regulada y sus aportes a la salud del departamento la han mantenido vigente y confiable dentro del panorama de juegos de azar en Colombia.