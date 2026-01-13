¡Se acabó la espera! Confirman que Caracol Radio y La W se unieron para siempre y así será su nuevo programa

Este martes 13 de enero, Prisa Media oficializó la integración de sus dos cadenas radiales, La W y Caracol, bajo la marca Caracol Radio, una decisión que reconfigura el panorama de los medios en Colombia. Con este movimiento, la compañía lanza una ambiciosa apuesta programática que agrupa a sus talentos más destacados.

(Puede leer también: El plan de la Cancillería para retirar a Petro y su familia de la ‘Lista Clinton’ ante la Casa Blanca)

La nueva estructura informativa queda bajo el mando de Julio Sánchez Cristo, quien asume la dirección del sistema 6AM/W, logrando una plataforma masiva que conecta la radio tradicional con el mundo digital para alcanzar una cobertura sin precedentes en el territorio nacional.

El emotivo regreso de Julio Sánchez Cristo a Caracol Radio

La mañana informativa comenzó con un tono de nostalgia. Julio Sánchez Cristo, eje central de esta transformación, inició la jornada en el dial 100.9 FM recordando sus primeros años en los estudios de Nuevo Mundo. El periodista relató cómo, siendo apenas un niño, gateaba entre los técnicos que instalaban los potentes transmisores radiales de la época.

“Hoy todo vuelve al mismo punto de partida. Vuelve a Caracol, primera cadena radial colombiana”, compartió Sánchez, confirmando el cierre del ciclo de La W para integrarse al proyecto 6AM/W de Caracol Radio.

Este espacio unifica a las audiencias más grandes del país con una mesa de trabajo de primer nivel conformada por Jorge Espinosa, Juan Diego Alvira, Félix de Bedout, Daniel Coronell, Juan Pablo Calvás y entre otros. Con esta unión, la señal se emitirá de forma conjunta, eliminando la competencia interna entre las frecuencias de Prisa.

Nueva parrilla de programación y cambios en la dirección

La reestructuración trae consigo movimientos de alto nivel en la jerarquía editorial. Roberto Pombo asume la dirección editorial general de esta nueva etapa, mientras que Gustavo Gómez Córdoba, quien lideraba la franja matutina de Caracol, ha sido designado como Director de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de Prisa Media.

La nueva oferta de contenidos confirmada por la cadena se distribuye de la siguiente manera:

Noticiero del Mediodía: Liderado por la dupla de Juan Diego Alvira y Vanessa de la Torre , apostando por un formato de reportería urbana y cercanía con la audiencia.

Liderado por la dupla de , apostando por un formato de reportería urbana y cercanía con la audiencia. Dos Puntos: Un nuevo espacio de análisis y debate encabezado por Vanessa de la Torre junto a Antonio Casale y Juan Fraile.

Un nuevo espacio de análisis y debate encabezado por Vanessa de la Torre junto a Antonio Casale y Juan Fraile. La Luciérnaga: El tradicional programa de las tardes mantiene a Gabriel de las Casas en la conducción, sumando la visión periodística de Juan Fraile.

El tradicional programa de las tardes mantiene a Gabriel de las Casas en la conducción, sumando la visión periodística de Juan Fraile. Hora 20: El debate nocturno se internacionaliza mediante una alianza con el diario El País América.

Pero este cambio no es el único a gran escala. En el comunicado emitido hoy por la cadena radial, mencionaron que la noticia trasciende las fronteras nacionales con el lanzamiento de Caracol América 106.3 FM en el sur de la Florida, una frecuencia en alianza con SBS que busca captar a la audiencia hispana en Estados Unidos.

Asimismo, de cara al Mundial de Fútbol 2026, la cadena presentó AS Mundial, un proyecto deportivo global reforzado en Colombia por las voces de Antonio Casale y Campo Elías Teherán.

Finalmente, la cadena mantendrá su hegemonía musical a través de marcas como Tropicana, Bésame, Radioacktiva y Los40, garantizando una oferta diversa para todas las generaciones. Con esta integración, Prisa Media Colombia busca consolidarse como la voz definitiva de la información y el entretenimiento, uniendo lo más influyente del periodismo y la música en una sola casa radial.