Impactante video del momento y rescate luego del desplome de una atracción mecánica que dejó varios heridos en Santander

El desplome de un juego tipo martillo volador durante las fiestas dejó varios lesionados y destapó fallas en los controles de seguridad.

Lo que debía ser el cierre de las festividades en Barbosa, Santander, se transformó en una escena de emergencia masiva. El desplome de una atracción mecánica, similar al popular ‘martillo volador’, dejó un saldo de diez personas heridas y puso bajo la lupa los controles de seguridad de los eventos itinerantes en el departamento.

(También puede leer: ¿Se cae la emergencia económica de Petro? Magistrado Carlos Camargo definirá el futuro del decreto)

El siniestro ocurrió en la noche del domingo 11 de enero, cuando la estructura, que contaba con a cerca de 20 pasajeros, cedió mientras alcanzaba su máxima velocidad. Según los reportes de testigos presenciales, la jaula de seguridad se desprendió, provocando que los ocupantes cayeran desde una altura cercana a los cuatro metros sobre la base metálica del juego.

El angustiante rescate grabado por asistentes

La magnitud del suceso quedó registrada en videos que ya circulan en redes sociales y fueron difundidos por medios como Blu Radio. En las imágenes se observa el caos inmediato posterior al impacto, ya que ante la ausencia de equipos médicos en el segundo exacto del fallo, la comunidad y los familiares de las víctimas intentaron doblar los hierros retorcidos con sus propias manos para liberar a quienes quedaron atrapados.

David Márquez, comandante del Cuerpo de Bomberos de Barbosa, detalló a Vanguardia que la gravedad de algunas lesiones se debió al “efecto dominó” del accidente. Una de las víctimas sufrió fracturas severas luego de que otros pasajeros cayeran directamente sobre ella tras la ruptura del soporte principal. Mientras seis afectados fueron estabilizados en el sitio, otros se trasladaron por su cuenta al hospital local.

Una irregularidad administrativa bajo la lupa

Más allá de la falla mecánica, el foco de la noticia se ha desplazado hacia la responsabilidad civil y administrativa. El Cuerpo de Bomberos de Barbosa fue enfático al denunciar que, aunque el operador tenía un permiso de la Alcaldía para instalarse en el parque principal, y presuntamente la atracción no contaba con el aval técnico preventivo de los organismos de socorro.

Hasta el momento, la Alcaldía de Barbosa no ha emitido un pronunciamiento oficial que explique por qué se permitió el funcionamiento de una maquinaria de alto riesgo sin la certificación de seguridad completa.

El accidente ha reabierto el debate en Santander sobre la rigurosidad en la inspección de los parques de diversiones que recorren las ferias municipales. Actualmente, las autoridades verifican la vigencia de las pólizas de responsabilidad civil extracontractual del operador para garantizar la indemnización de los heridos.