El pulso por el Ártico: Groenlandia planta cara a Trump y reafirma su lealtad a Dinamarca

La tensión geopolítica en el Atlántico Norte ha alcanzado un punto de ebullición. En una contundente rueda de prensa en Copenhague, los líderes de Dinamarca y Groenlandia han enviado un mensaje inequívoco a la Casa Blanca: la isla más grande del mundo no está en venta, ni será anexionada por la fuerza.

Las declaraciones de Jens-Frederik Nielsen, representante del territorio semiautónomo, surgen como respuesta directa al renovado plan del presidente Donald Trump de “poseer” Groenlandia. Para el mandatario estadounidense, la isla es una pieza de ajedrez vital para la seguridad nacional, alegando —sin presentar pruebas— que la región está “plagada de barcos rusos y chinos”.

“Elegimos a Dinamarca”: Un portazo a las ambiciones de Washington

A pesar de que Estados Unidos ya mantiene una presencia militar activa en la base de Pituffik desde la Segunda Guerra Mundial y posee libertad para desplegar tropas según los tratados vigentes, Trump ha insistido en que un acuerdo de arrendamiento es insuficiente. “Estados Unidos tiene que ser propietario y la OTAN tiene que entenderlo”, declaró recientemente.

La respuesta de Groenlandia no se hizo esperar. El primer ministro groenlandés fue tajante al definir la postura de su pueblo:

“Si tenemos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca aquí y ahora, elegimos a Dinamarca. Groenlandia no quiere ser propiedad, ni ser gobernada, ni formar parte de Estados Unidos”.

Por su parte, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, calificó la presión de Washington como “completamente inaceptable”, advirtiendo que cualquier intento de anexión militar supondría el fin de la OTAN tal como la conocemos.

El Ártico: Un tesoro estratégico y de recursos

¿Por qué tanto interés en un territorio con la menor densidad de población del planeta? La respuesta es doble: estratégica y económica.

Vigilancia Global: Su ubicación entre América del Norte y el Ártico es clave para los sistemas de alerta temprana contra misiles. Recursos Naturales: El deshielo provocado por el cambio climático ha facilitado el acceso a minerales de tierras raras, uranio, hierro y, potencialmente, masivas reservas de petróleo y gas.

Sombra de conflicto y apoyo internacional

El temor a una acción unilateral de EE.UU. ha crecido tras la reciente intervención militar de Trump en Venezuela el pasado 3 de enero. Sin embargo, Dinamarca no está sola. Los aliados de la OTAN, incluyendo a Canadá y las potencias europeas, han cerrado filas en torno a la soberanía danesa, exigiendo respeto a la Carta de las Naciones Unidas y a la inviolabilidad de las fronteras.

Este martes, la diplomacia entrará en una fase crítica cuando el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, se reúna en Washington con el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio. En juego no solo está el mapa del Ártico, sino la estabilidad de la alianza de defensa más importante de Occidente.