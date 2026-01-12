Infarto fulminante arrebata la vida a maestro durante el regreso a clases

Un maestro de educación primaria perdió la vida la mañana de este lunes luego de sufrir un infarto fulminante, justo cuando se disponía a retomar actividades escolares tras el periodo vacacional decembrino en la capital del estado.

La víctima fue identificada como Óscar Alfredo P. V., de 53 años de edad, docente adscrito a la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Paramédicos acudieron al plantel

De acuerdo con los primeros reportes, el profesor había llegado con normalidad a la escuela primaria “Profr. Policarpo T. Sánchez”, ubicada en la agencia municipal de San Martín Mexicapam, en el municipio de Oaxaca de Juárez, cuando comenzó a sentirse mal de manera repentina.

Compañeros docentes solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia. Paramédicos arribaron al plantel e intentaron brindarle atención médica y maniobras de reanimación; sin embargo, confirmaron que el maestro ya no presentaba signos vitales.

El fallecimiento causó consternación entre alumnos, personal educativo y padres de familia que en ese momento acudían a dejar a sus hijos en el primer día del regreso a clases. El docente impartía clases al quinto grado, grupo “B”, y era conocido por su compromiso con la comunidad escolar.

Más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca se presentó en el lugar para realizar las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado para la necropsia de ley antes de ser entregado a sus familiares.

Oaxaca retoma clases en todos los niveles de educación básica

Este lunes marcó el retorno a las aulas de más de 800 mil estudiantes de educación básica en Oaxaca, luego de concluir el periodo vacacional de diciembre.

El reinicio de actividades escolares se llevó a cabo en planteles de nivel preescolar, primaria y secundaria en distintas regiones del estado, donde alumnos, docentes y personal administrativo retomaron sus labores habituales.

Para muchas comunidades educativas, este día representó el inicio formal del calendario escolar correspondiente al ciclo en curso, con la reincorporación de maestros y estudiantes a las dinámicas académicas tras las semanas de receso.