Atacan a balazos a famoso influencer durante transmisión en vivo: “un rayo láser le apuntaba”

La comunidad digital internacional se encuentra en estado de conmoción tras el violento ataque armado que sufrió el popular streamer conocido como Konvy. El incidente, ocurrido en las calles de la ciudad de Nueva York, quedó registrado en tiempo real ante miles de espectadores, ya que el joven realizaba una transmisión “IRL” (In Real Life) cuando un agresor abrió fuego contra él y su equipo.

El video del suceso circula masivamente en redes sociales, destacando un detalle escalofriante que precedió al caos. Según algunos reportes, la grabación muestra el momento exacto en que, mientras el grupo caminaba y conversaba, un rayo láser de color verde apareció repentinamente, apuntando directamente a la cara y el pecho del influencer.

La secuencia del ataque

De acuerdo con la cronología presentada por algunos sitios, apenas segundos después de que el láser marcara al objetivo, se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego.

La reacción de Konvy y sus acompañantes fue de pánico inmediato; la cámara cayó al pavimento, dejando la transmisión en negro pero con el audio activo, el cual captó los gritos de auxilio y la confusión reinante en la vía pública.

Aunque el ataque parecía dirigido específicamente contra el creador de contenido, los reportes preliminares indican que Konvy logró salir ileso de la agresión. Sin embargo, el saldo no fue blanco: una de las personas que lo acompañaba, identificada como parte de su equipo de producción o un amigo cercano, recibió un impacto de bala en la pierna.

Investigación en curso

Elementos del Departamento de Policía de Nueva York acudieron a la escena para asegurar el perímetro y permitir el traslado de la víctima al hospital, donde se reporta en condición estable. Hasta el momento, las autoridades no reportan detenciones, pero analizan los vi

deos de la transmisión como evidencia clave para identificar al tirador.

Este suceso reavivó el debate sobre los peligros del streaming en exteriores. Expertos señalan que transmitir la ubicación exacta en tiempo real expone a los influencers a riesgos graves, pasando de bromas pesadas a atentados directos contra su vida.