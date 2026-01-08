Estas fueron las ciudades del mundo más visitadas en 2025

Las ciudades más visitadas del mundo están redefiniendo sus estrategias turísticas para priorizar el valor sobre el volumen. La ciudad con más llegadas internacionales en 2025 fue Bangkok, Tailandia. Foto: Freepik.

El ranking anual de Euromonitor Internacional sobre las ciudades más visitadas muestras cambios significativos respecto a años anteriores, con un nuevo líder en 2025 y una fuerte presencia de ciudades de Oriente Medio y Asia.

En ese sentido, el estudio señala que las ciudades están redefiniendo sus estrategias turísticas para priorizar el valor sobre el volumen, reconociendo que el crecimiento descontrolado afecta la infraestructura, los ecosistemas y el bienestar de los residentes.

Al atraer a visitantes que se quedan más tiempo, gastan más y se involucran de forma más responsable, las ciudades están abordando la presión del turismo excesivo, a la vez que aseguran una rentabilidad económica más sólida y estable.

Este cambio marca una transición hacia modelos turísticos diseñados para proteger la calidad de vida local y garantizar la sostenibilidad a largo plazo.

LAS CLAVES

A medida que se intensifica la competencia entre las grandes ciudades para atraer más turistas internacionales, la incorporación de iniciativas de inteligencia artificial (IA) se ha convertido en un factor decisivo para el liderazgo urbano.

Las ciudades a la vanguardia de la adopción de la IA no solamente están impulsando la infraestructura, el desarrollo del talento y el crecimiento empresarial, sino que también están transformando el turismo al mejorar las experiencias de los visitantes y ofrecer servicios personalizados y eficientes.

Al impulsar la innovación en IA, expandir las iniciativas de ciudades inteligentes y las incubadoras de empresas emergentes, implementar soluciones de gobierno digital y facilitar la gobernanza impulsada por la IA, las ciudades líderes están optimizando la gestión turística y posicionándose como líderes mundiales.

TOP 10

Las diez ciudades del mundo más visitadas en 2025 por turistas internacionales fueron:

1 - BANGKOK, TAILANDIA (30,3 millones). Capital del contraste, atrae por su vibrante vida nocturna, sus mercados y puestos de comida, sus templos dorados y una escena hotelera en auge. Su combinación de cultura, buen precio y accesibilidad la convierten en imán tanto para viajeros exigentes como para mochileros.

La segunda ciudad con más llegadas internacionales en 2025 fue Hong Kong, China.

2 - HONG KONG, CHINA (23,2 millones). Es uno de los grandes centros urbanos del mundo. Su mezcla de modernidad y vanguardia con tradición milenaria y naturaleza cercana la hacen atractiva para turistas que buscan dinamismo urbano sin renunciar a experiencias locales.

La segunda ciudad con más llegadas internacionales en 2025 fue Londres, Reino Unido.

3 - LONDRES, REINO UNIDO (22,7 millones). Sus palacios, museos y barrios emblemáticos conviven con una ciudad cosmopolita y vibrante, ideal para quienes buscan cultura, arquitectura y compras.

La cuarta ciudad con más llegadas internacionales en 2025 fue Cantón, China.

4 - MACAO, CHINA (20,4 millones). Su atractivo radica en ese choque de mundos: ocio de casinos y lujo, herencia colonial portuguesa, templos tradicionales y una cocina con fuerte identidad. Una ciudad de contrastes en todo el sentido del término.

La quinta ciudad con más llegadas internacionales en 2025 fue Estambul, Turquía.

5 - ESTAMBUL, TURQUÍA (19,7 millones). Este puente entre Europa y Asia goza de un patrimonio milenario frente al Bósforo que traslada el peso y la grandeza de la historia a quien la visita. Una experiencia vibrante en una capital inolvidable.

La sexta ciudad con más llegadas internacionales en 2025 fue Dubai, Emiratos Árabes Unidos.

6 - DUBÁI, EMIRATOS ÁRABES (19,5 millones). Es un destino de lujo, ultramoderno, para una experiencia turística de alto nivel. La ciudad de los récords ofrece rascacielos, compras, arquitectura futurista, playas, desierto y mucho más. Un cóctel difícil de igualar.

La séptima ciudad con más llegadas internacionales en 2025 fue La Meca, Arabia Saudita.

7 - LA MECA, ARABIA SAUDITA (18,7 millones). Su valor radica en su significado religioso y espiritual, pues atrae a millones de peregrinos musulmanes cada año. No es un destino turístico como tal, pero su volumen de viajeros internacionales colocan a esta ciudad en esta clasificación.

La octava ciudad con más llegadas internacionales en 2025 fue Antalya, Turquía.

8 - ANTALYA, TURQUÍA (18,6 millones). Esta ciudad turca se ha convertido en uno de los destinos de playa más populares del Mar Mediterráneo oriental, combinando ruinas antiguas con turismo de sol y opciones de relajación y esparcimiento.

La novena ciudad con más llegadas internacionales en 2025 fue París, Francia.

9 - PARÍS, FRANCIA (18,3 millones). La Ciudad de la Luz sigue siendo un imán para el turismo por su oferta legendaria de historia, cultura, gastronomía, museos y monumentos emblemáticos. Su encanto eterno también juega un papel clave para mantenerse entre los puestos más altos del ranking año tras año.

La décima ciudad con más llegadas internacionales en 2025 fue Kuala Lumpur, Malasia.

10 - KUALA LUMPUR, MALASIA (17,3 millones). Es una postal de modernidad bañada también en cercanía, con una gastronomía asiática variada y un ejemplo de ciudad vibrante. Uno de los nuevos destinos de moda en el sudeste asiático.