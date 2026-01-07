¿Traición al chavismo? La empresa estatal venezolana PDVSA confirmó venta de petróleo a Estados Unidos

La empresa petrolera estatal venezolana PDVSA, confirmó este miércoles 7 de enero que actualmente tienen una negociación con el gobierno de los Estados Unidos para la venta de petróleo. Este anuncio concuerda con lo dicho horas atrás por el Secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, quien aseguró que su país controlaría todo el crudo de Venezuela.

En un comunicado, la compañía informó:

“Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) informa que actualmente cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de las relaciones comerciales entre ambos países”.

Más adelante en el escrito, la petrolera deja claro que el acuerdo es estrictamente comercial, por lo que no mencionó la actual coyuntura de crisis que vive el país, luego del arresto de su presidente Nicolás Maduro.

"Este proceso se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales, como Chevron, y está basado en una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes“, dice el comunicado.

PDVSA cierra su carta asegurando que tienen el “compromiso de continuar construyendo alianzas que impulsen el desarrollo nacional a favor del pueblo venezolano y que contribuyan a la estabilidad energética global”.

Marco Rubio al respecto había agregado:

“Tenemos un proceso triple en Venezuela. El primer paso es la estabilización del país. La segunda fase será la recuperación, asegurando que Occidente tenga acceso a los mercados venezolanos. La tercera fase será la transición”.

El presidente norteamericano Donald Trump también se había referido al tema anteriormente, asegurando que su país compraría entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo.

“Las autoridades interinas en Venezuela entregarán entre 30 y 50 MILLONES de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a Estados Unidos”, dijo el mandatario.