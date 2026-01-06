América Latina y el mundo deben estar preocupados tras la incursión de EE. UU. en Venezuela: experta

Expertos en derecho internacional cuestionan la legalidad de las acciones realizadas en Venezuela por la administración del presidente Donald Trump, argumentando que podría haber violado las leyes internacionales que rigen el uso de la fuerza. Foto: White House.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, compareció este lunes ante un tribunal de Nueva York, donde se declaró inocente de cargos por drogas y armas, días después de que fuerzas militares estadounidenses lo capturaran en Caracas y lo trasladaran a Estados Unidos para enfrentar cargos penales.

Aunque Estados Unidos sostiene que sus acciones están legalmente justificadas, y la administración de Donald Trump ha acusado a Maduro de “narcoterrorismo” y de permitir el transporte de “miles de toneladas” de cocaína a Estados Unidos, Maduro ha negado durante mucho tiempo las acusaciones estadounidenses de que supervisa una operación ilegal de drogas.

La Carta de las Naciones Unidas prohíbe a sus miembros amenazar o usar la fuerza contra otros Estados. Permite la legítima defensa en caso de un ataque armado, pero dicha amenaza debe ser inminente. La otra excepción se da cuando el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba dicha acción, algo que Estados Unidos no obtuvo antes de actuar en Venezuela.

Además, el derecho internacional consideraría los delitos de narcotráfico que Estados Unidos alega contra Maduro como un asunto de aplicación de la ley, y no como un ataque violento que pudiera justificar la acción militar de un país contra otro.

Si bien la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, dijo que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, fue trasladado a Estados Unidos para enfrentar la justicia, expertos en derecho internacional cuestionan la legalidad de las acciones de la administración del presidente Donald Trump, argumentando que podría haber violado las leyes internacionales que rigen el uso de la fuerza.

LAS CLAVES

El ataque militar estadounidense a Caracas realizado el sábado 3 de enero y la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, se dieron dos décadas después del inicio de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.

2006 – Las relaciones entre Washington y Venezuela se desplomaron tras la llegada al poder en 1999 del presidente Hugo Chávez, el líder izquierdista de América Latina. En 2006, EE. UU. prohibió la venta de armas y equipo militar estadounidenses a Venezuela.

2014 – Tras la muerte de Chávez en 2013 y la toma de posesión de Nicolás Maduro, EE. UU. impuso sanciones a varios altos funcionarios venezolanos. Washington acusó a Venezuela de violaciones de derechos humanos por reprimir manifestaciones.

2017 – EE. UU. impuso sanciones financieras a altos funcionarios venezolanos, incluidos miembros de la Corte Suprema, "por haber socavado los poderes del parlamento". Washington también impuso sanciones a Maduro, congelando sus activos en Estados Unidos. Trump habló por primera vez de una opción militar en Venezuela.

2019 – Tras la reelección de Maduro, Trump endureció en 2019 las sanciones económicas. EE. UU. reconoció al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino. Washington impuso sanciones a la petrolera PDVSA y al banco central de Venezuela; además, impuso un embargo petrolero a Venezuela y congeló todos los activos del gobierno venezolano.

2020 – Maduro fue acusado en EE. UU. de narcoterrorismo. Washington ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto; la recompensa aumentó a 50 millones de dólares en 2025.

2025 – Un año marcado por una concentración militar estadounidense en el Mar Caribe, donde Washington ha estado llevando a cabo, desde septiembre, ataques aéreos mortales contra embarcaciones que, afirma, son utilizadas por narcotraficantes.

2026 – El 3 de enero, EE. UU. llevó a cabo ataques aéreos en Caracas y sus alrededores, y Trump declaró que sus militares habían capturado a Maduro y a su esposa y los habían sacado de Venezuela. El gobierno venezolano acusó a EE. UU. de una "agresión militar grave e ilegítima".

Para profundizar sobre los acontecimientos en Venezuela, platicamos con Sandra Kanety Zavaleta, profesora de relaciones internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

1. ¿Qué nos puedes comentar sobre la agresión militar estadounidense contra Venezuela?

La relación entre Estados Unidos y Venezuela ha sido compleja desde hace décadas, marcada por enfrentamientos ideológicos, sanciones económicas e intereses geopolíticos y militares. Con el regreso de Donald Trump, esta relación alcanzó niveles de tensión nunca antes vistos, que llevaron a los sucesos que todos conocemos hoy en día.

Considero que lo que está pasando tiene que ver con el modelo político venezolano, que es socialista desde que Hugo Chávez llegó al poder y que se ha convertido en una molestia para Estados Unidos, que pretende legitimar esta intervención militar con argumentos relacionados con el narcotráfico, los derechos humanos y la migración, entre otros temas. Sin embargo, se trata de un ataque contra un país soberano, violando el derecho internacional y violando la soberanía de un país.

2. ¿Cómo percibes lo que sucedió con Nicolás Maduro?

La lucha contra el narcotráfico ha intentado ser una excusa legítima por parte de Estados Unidos para intervenir en Venezuela, sobre todo desde que comenzaron las acusaciones de Donald Trump contra el régimen de Nicolás Maduro de permitir el flujo de drogas y de liderar una organización terrorista.

El pasado 3 de enero las fuerzas de Estados Unidos no solamente lanzaron una intervención militar ilegítima contra Venezuela, violando el derecho internacional, sino que también capturaron a su mandatario, Nicolás Maduro. Es decir, se llevó a cabo la extracción de la figura presidencial de un país soberano, quien fue secuestrado de un país para ser llevado a otro para ser enjuiciado.

3. ¿Qué significan estas acciones estadounidenses para América Latina y para el mundo?

América Latina y el mundo deben estar preocupados. Si ya hubo una intervención militar ilegal contra un país de la región, otros países podrían ser los siguientes en la lista. Hay varios bajo la lupa, sobre todo desde que Estados Unidos designó a varios cárteles y a algunas pandillas de la región como organizaciones terroristas.

Lo acontecido en Venezuela representa la intervención militar directa de Estados Unidos en América Latina más seria de las últimas décadas.

Si bien la región siempre ha estado bajo la lupa de los estadounidenses, y hemos sido testigos de intervenciones militares y de sanciones contra varios países de la región por parte de esta potencia, una intervención de este tipo no se había visto desde hace décadas. Debemos estar muy atentos porque si hizo esto en Venezuela, podría hacerlo en otros países con cualquier excusa.

Lo que Estados Unidos hizo en Venezuela establece un precedente peligroso para la paz y la estabilidad regionales y globales, y aunque varios países han condenado sus acciones, sabemos también que las justificaciones ilegales e ilegítimas bastan y sobran para realizar más acciones violentas y deleznables de este tipo.