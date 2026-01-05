Presidente Trump otorgó indulto a expresidente de Honduras condenado por narcotráfico: el mandatario explicó sus razones

Donald Trump volvió a encender la controversia en América Latina. El presidente de Estados Unidos, que ha insistido en presentarse como un líder implacable contra el narcotráfico en la región, concedió un perdón presidencial a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado en ese país por liderar lo que fiscales estadounidenses calificaron como un “narcoestado”, semanas antes de la captura de Nicolás Maduro, imputado por los mismos delitos.

Hernández cumplía una condena de 45 años de prisión por narcotráfico en una cárcel federal de Estados Unidos. Sin embargo, el 29 de diciembre por la noche recibió el indulto oficial y quedó en libertad, según confirmaron diversas fuentes y el registro de la Oficina Federal de Prisiones, que señala que el exmandatario salió ese mismo día de la prisión de Hazelton, en West Virginia.

La noticia fue celebrada públicamente por su esposa, Ana García, quien escribió en su cuenta de X: “Mi esposo Juan Orlando Hernández volvió a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el presidente Donald Trump”.

¿Quién es Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras?

Juan Orlando Hernández gobernó Honduras entre 2014 y 2022. Durante su juicio en Estados Unidos, fiscales lo señalaron de utilizar el aparato estatal para facilitar el envío de toneladas de cocaína hacia territorio estadounidense, proteger a narcotraficantes y recibir sobornos millonarios a cambio. El caso fue presentado como uno de los ejemplos más claros de cómo el narcotráfico penetró las más altas esferas del poder político en Centroamérica.

La sentencia, emitida el año pasado, fue interpretada como un mensaje contundente contra la corrupción y el crimen organizado en la región. El perdón presidencial, en contraste, ha reabierto el debate sobre los límites y las contradicciones del discurso antidrogas de Washington.

El indulto a Hernández se conoció en un contexto de máxima tensión regional. Durante la madrugada del 3 de enero, Trump anunció a través de su red social Truth Social que Estados Unidos fue responsable de un ataque militar a gran escala contra Venezuela y aseguró que el presidente Nicolás Maduro fue capturado y sacado del país.

Según el propio mandatario estadounidense, esta operación se dio en el marco de la imputación contra Maduro y su esposa por presuntos delitos de narcotráfico, un señalamiento que ha sido reiterado por su administración en los últimos meses como parte de su ofensiva contra lo que denomina “narcoestados” en América Latina.

Las declaraciones de Trump, que incluyeron la confirmación del operativo militar, contrastaron de inmediato con la decisión de liberar a un expresidente centroamericano condenado precisamente por narcotráfico en tribunales estadounidenses.

¿Qué dijo el presidente Trump sobre su indulto?

El propio Trump defendió el indulto a Juan Orlando Hernández al afirmar que fue “tratado injustamente” y aludir a su cercanía política con el actual gobierno de Honduras, al que calificó como aliado. Estas palabras reforzaron las críticas de sectores que señalan un doble rasero en la política exterior estadounidense: severidad absoluta contra gobiernos considerados enemigos y flexibilidad frente a aliados, incluso cuando pesan condenas por narcotráfico.

Mientras Washington intensifica su retórica y acciones militares en la región bajo la bandera de la lucha antidrogas, la liberación de Hernández vuelve a poner en entredicho la coherencia de esa estrategia.