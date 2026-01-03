Pastrana tras la captura de Maduro: “Hubo traición interna y Petro debe estar preocupado”

El escenario político de América Latina ha dado un giro sísmico. Tras las impactantes noticias sobre la detención de Nicolás Maduro, el expresidente colombiano Andrés Pastrana rompió el silencio en una entrevista exclusiva con Blu Radio, donde desmenuzó lo que considera el fin de una era y el inicio de un proceso judicial de dimensiones globales que no solo sacude a Caracas, sino que pone en jaque a la Casa de Nariño.

Una operación sin resistencia: ¿Traición en el Fuerte Tiuna?

Para Pastrana, la captura de Maduro en una operación internacional coordinada por aire y tierra no fue una sorpresa técnica, pero sí política. Lo que más llamó la atención del exmandatario fue la fragilidad del régimen. Según sus declaraciones, pese a que el líder chavista se encontraba en el búnker del Fuerte Tiuna, no hubo una respuesta militar significativa.

“La falta de resistencia evidencia que el respaldo interno era un cascarón vacío”, afirmó Pastrana. El expresidente baraja dos hipótesis claras: una operación quirúrgica de alta precisión por parte de Estados Unidos o, lo que considera más probable, una traición interna motivada por las millonarias recompensas que pesaban sobre la cúpula chavista.

Además, confirmó que la operación incluyó la captura de Cilia Flores y la neutralización total de los sistemas de comunicaciones y aeropuertos, dejando al resto de los jerarcas del régimen —como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López— aislados y sin capacidad de maniobra.

El vacío de poder y el reconocimiento de Edmundo González

Pastrana fue enfático al describir la desarticulación del chavismo. Mientras Delcy Rodríguez se encontraba en Moscú y Padrino López aparecía “visiblemente asustado” en televisión, la población venezolana permaneció en calma, sin salir a defender a quien por años ostentó el poder.

En este contexto, Pastrana hizo un llamado urgente a la comunidad internacional: “Ya no hay presidente electo, hay un presidente en ejercicio”, refiriéndose a Edmundo González Urrutia. Según el exmandatario colombiano, el 10 de enero se consumó un golpe de Estado cuando Maduro impidió la posesión de González, y ahora, con la captura, el mundo debe reconocer plenamente la legitimidad del nuevo gobierno junto a María Corina Machado.

“Petro es el gran defensor de Maduro”

Uno de los puntos más críticos de la intervención de Pastrana fue su dura arremetida contra el presidente Gustavo Petro. Para el líder conservador, Petro ha actuado como el “canciller de la narcodictadura”, y su negativa a reconocer el triunfo de la oposición lo deja en una posición de extrema vulnerabilidad internacional.

“Quien debe estar preocupado ahora es Petro. Su gobierno rechazó la operación y avaló tácitamente a Maduro”, señaló Pastrana.

El expresidente vinculó la situación de Venezuela con el panorama judicial en Colombia, comparando al “Cartel de los Soles” con lo que denominó el “Cartel de la Picota”. Sugirió que la información que Maduro o figuras como Alex Saab puedan entregar en territorio estadounidense podría comprometer seriamente al mandatario colombiano, especialmente si se confirman nexos con recursos de origen ilegal en campañas electorales.

¿Qué sigue para la región? Hacia un Plan Colombia 2.0

Finalmente, Pastrana advirtió que la captura de Maduro es solo la “fase uno”. El objetivo final sería el desmantelamiento total del Cartel de los Soles, lo que implica que figuras como Diosdado Cabello siguen en la mira.

Para reconstruir la estabilidad regional, propuso la creación de un Plan Colombia 2.0 que trabaje en conjunto con Venezuela y Ecuador para erradicar el narcotráfico, bajo la vigilancia del grupo IDEA, que agrupa a 36 expresidentes comprometidos con la democracia en el continente.