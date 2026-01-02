Histórico aumento del salario mínimo del 23% en Colombia: ¿Se vuelve imposible comprar casa?

El inicio de 2026 marca un hito en la economía colombiana con un incremento del salario mínimo del 23%, una cifra que se sitúa tres veces por encima de la inflación proyectada. Si bien la noticia representa un alivio inmediato para el bolsillo de millones de trabajadores, ha encendido las alarmas en el sector inmobiliario. Ante el riesgo de que el sueño de tener casa propia se vuelva inalcanzable, el Gobierno Nacional ha anunciado medidas urgentes para frenar un impacto desproporcionado en los precios.

Le puede interesar: El fin de la cajetilla barata: Alerta por impuesto al cigarrillo que subiría su precio en un 300%

El “Efecto Rebote” en la Vivienda de Interés Social (VIS)

Históricamente, el valor de la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP) ha estado atado legalmente al salario mínimo. Con un incremento del 23%, los topes máximos de estas viviendas sufrirían un ajuste automático al alza.

Según Andrés Santamaría, director de Asocapitales, este ajuste técnico podría elevar los límites de comercialización hasta en $49 millones de pesos en comparación con los rangos anteriores. Este salto no solo afecta el precio final, sino que desdibuja el propósito de la vivienda social, alejándola de las familias con menores ingresos.

Desindexación: La estrategia de choque del Gobierno

Frente a este escenario, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó en entrevista con La W que se expedirá un decreto de emergencia para “desindexar” la vivienda de estos incrementos.

“Vamos a expedir un decreto de desindexación del valor de la vivienda VIS y VIP para evitar un fenómeno especulativo en un área que es vital para las familias”, aseguró Sanguino.

El objetivo es claro: desligar el precio de los inmuebles del aumento salarial para que el beneficio económico del trabajador no se vea absorbido inmediatamente por el costo de la propiedad raíz.

Los 3 grandes riesgos para el sector inmobiliario

Pese a la intención de desindexar, Asocapitales y otros expertos advierten que el sector enfrenta tres desafíos críticos este año:

Reducción de la oferta: El incremento en los costos de construcción y salarios podría hacer que muchos desarrolladores cancelen proyectos VIS por falta de rentabilidad. Presión en subsidios: Los programas estatales de mejoramiento de vivienda urbana enfrentarán mayores presiones presupuestales, lo que podría retrasar los cronogramas de entrega. Desistimiento de compra: Muchas familias, al ver que el precio final supera sus proyecciones iniciales o que las condiciones de crédito se endurecen, podrían renunciar a sus ahorros y desistir de la compra.

Vigilancia contra la inflación

Además de la vivienda, el ministro Sanguino anunció que el Gobierno decretará un estado de alerta para vigilar el comportamiento de los precios en la canasta básica. El temor a un espiral inflacionario tras un aumento tan agresivo del salario mínimo ha llevado a las autoridades a prometer sanciones severas contra cualquier práctica especulativa o ilegal.

La meta para este 2026 es que el aumento del salario mínimo sea una ganancia real en el poder adquisitivo y no un motor que dispare el costo de vida de los colombianos.