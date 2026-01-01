Sucesos y personas que fueron noticia en 2025

Este recuento reúne los sucesos que definieron el año, marcado por conflictos internacionales, tanto militares como comerciales, y muchos hechos que captaron la atención pública. Foto: Cal Fire.

Si, como muchas personas, ya extrañas el año que concluyó hace algunas horas, te presentamos un poco de los muchos sucesos y personajes que fueron noticia durante 2025.

ENERO

1 – Los bebés nacidos a partir de esta fecha son considerados parte de la Generación Beta.

1 – En Nueva Orleans, EEUU, se produce un atentado que deja 16 muertos y más de 36 heridos.

6 – Justin Trudeau anuncia su dimisión como líder del Partido Liberal de Canadá y como primer ministro, tras 11 y 9 años al frente de estos cargos, respectivamente, aunque no la formaliza al instante.

7 – Una ola de incendios forestales empezó a afectar a Los Ángeles y al sur de California, EEUU, dejando al menos 28 muertos, cientos de heridos y más de mil damnificados.

10 – Nicolás Maduro toma posesión como presidente de Venezuela para el periodo 2025-2031, en medio de una crisis tras las disputadas elecciones en el país.

18 – Al menos 86 personas mueren en la explosión de un camión cisterna con combustible en el noroeste de Nigeria.

20 – Donald Trump firma un decreto de ley que retira a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud.

21 – Un total de 76 personas fallecen y 51 quedan heridas tras un fuerte incendio en un hotel de la estación de esquí de Kartalkaya, Turquía.

23 – En Tailandia, el matrimonio entre personas del mismo sexo se legaliza oficialmente.

27 – Las acciones tecnológicas mundiales caen abruptamente en respuesta al lanzamiento de DeepSeek, un competidor chino de ChatGPT de OpenAI. El gigante de los chips Nvidia pierde casi 600 mil millones de dólares de su valor, la mayor caída para una sola empresa en la historia del mercado de valores de EEUU.

29 – En Washington D. C. ocurre una colisión en el aire entre un avión comercial y un helicóptero militar del Ejército de los Estados Unidos. Fallecen los 64 ocupantes del avión y los tres ocupantes del helicóptero.

FEBRERO

4 – En la ciudad de Örebro, Suecia, ocurre un tiroteo escolar que deja 11 muertos.

5 – Argentina, al mando de Javier Milei, decide retirarse de la Organización Mundial de la Salud por medio de un decreto nacional.

9 – Los Philadelphia Eagles vencen 40-22 a los Kansas City Chiefs en el Super Bowl LIX, en Nueva Orleans. Es el segundo título en la historia de la franquicia.

10 – Un autobús cae al vacío en Ciudad de Guatemala dejando 56 muertos; el gobierno declara tres días de luto nacional.

25 – Un apagón masivo en Chile afecta a 14 regiones, incluyendo a la capital, en plena ola de calor.

27 – Son extraditados a Estados Unidos los narcotraficantes mexicanos Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, y los hermanos Miguel Treviño Morales y Omar Treviño Morales, líderes del grupo Los Zetas.

MARZO

2 – Firefly Aerospace (EEUU) se convierte en la primera empresa privada en aterrizar con éxito en la Luna, con el módulo de aterrizaje lunar Blue Ghost.

2 – Anora, dirigida por Sean Baker, gana en la categoría de Mejor Película en los Premios Óscar 2025. La cinta se llevó un total de cinco estatuillas. La película Ainda Estou Aqui obtiene el premio a la Mejor Película Internacional, el primer Oscar en la historia del cine brasileño.

16 – Se produce un incendio en una discoteca en Kočani, Macedonia del Norte, matando al menos a 59 personas e hiriendo a otras 155.

20 – Japón se convierte en la primera selección en clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026 al vencer 2-0 a Baréin en la fecha 7 de las Eliminatorias Asiáticas.

23 – La selección de México consigue su primer título de la Liga de Naciones de la CONCACAF al vencer 2-1 a Panamá.

28 – Un terremoto de magnitud 7,7 se registra en Myanmar y en países aledaños, dejando un saldo de 5.994 muertos y 11.404 heridos, así como graves daños en lugares como Bangkok, Tailandia.

ABRIL

1 – El gobierno de los Estados Unidos impone un arancel universal del 10% a todas sus importaciones, con gravámenes adicionales para muchos países.

7 – La empresa de biotecnología Colossal Biosciences (EEUU) anuncia el nacimiento de tres lobos terribles, tras modificar genéticamente el ADN del lobo gris con fósiles de lobos terribles; este último está extinto desde hace 9.500 años.

8 – En República Dominicana, el techo de una discoteca colapsa durante un concierto de Rubby Pérez, dejando al menos 226 fallecidos y más de 160 heridos.

13 – Fallece el escritor peruano Mario Vargas Llosa a los 89 años.

17 – Se descubre que la atmósfera de K2-18b, un planeta a 124 años luz de distancia, contiene grandes cantidades de sulfuro de dimetilo, compuesto que, en la Tierra, solamente se produce por la vida.

21 – Muere el papa Francisco a los 88 años, en Ciudad del Vaticano, tras sufrir un derrame cerebral poco después de las 7 am.

22 – Militantes del Frente de Resistencia provocan un tiroteo dirigido contra turistas en Cachemira que deja al menos 28 muertos; Cachemira es una región disputada por India y Pakistán.

24 – En Vancouver, Canadá, ocurre un atropello masivo que deja 11 muertos y más de 20 heridos.

MAYO

5 – Microsoft cierra los servidores de Skype tras más de 21 años en servicio, mudando la información y contactos de los usuarios de esta plataforma a Microsoft Teams.

6 – India lanza varios misiles contra territorio paquistaní en respuesta al ataque en Pahalgam, Cachemira, ocurrido dos semanas antes. Ambos países se atacan mutuamente durante varios días.

8 – Robert Prevost es elegido nuevo papa de la Iglesia Católica, siendo el número 267 y sucesor del papa Francisco. Elige el nombre de León XIV para su pontificado.

9 – Se cumplen 80 años de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

12 – Después de más de cuatro décadas de conflicto armado contra el Estado turco, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) anuncia su disolución.

24 – Daniel Noboa toma posesión como presidente de Ecuador para el periodo 2025-2029.

31 – Se desarrolla la Final de la Liga de Campeones de la UEFA 2024-25, en la cual el PSG goleó 5-0 al Inter de Milán, ganando su primera Champions League de la historia.

JUNIO

4 – El presidente Donald Trump firma una orden ejecutiva que prohíbe la entrada a Estados Unidos de personas de Afganistán, Chad, Congo, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Haití, Irán, Libia, Birmania, Somalia, Sudán y Yemen.

5 – Nintendo lanza su consola Nintendo Switch 2 al mercado mundial, siendo la sucesora de la Nintendo Switch.

10 – En Graz, Austria, ocurre un tiroteo escolar que deja 11 muertos.

12 – Se estrella el vuelo 171 de Air India en Ahmedabad, India. Fallecen 241 personas a bordo de la aeronave y 53 en tierra, con un total de 294 víctimas mortales. Es el primer accidente fatal del Boeing 787 y el segundo peor accidente aéreo del siglo XXI.

13 – Israel realiza ataques aéreos contra las instalaciones nucleares de Irán, matando a comandantes militares y a científicos nucleares en el marco de un bombardeo a gran escala. Ese mismo día, Irán lanza una serie de ataques de represalia contra Israel.

21 – En el marco de la guerra Israel-Irán, que duraría 12 días y llegaría a su fin el 24 de junio, Estados Unidos ataca las principales instalaciones nucleares de Irán.

JULIO

4 – Se producen graves inundaciones en Texas, Estados Unidos, que dejan al menos 135 personas muertas y decenas de desaparecidas.

6 – Finaliza la Copa Oro de la CONCACAF 2025; la selección de México consigue el bicampeonato al ganar la final por 2-1 frente a la selección de EEUU.

13 – Finaliza la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025; Chelsea se alza con su segundo título tras golear 3-0 al PSG, en una final por primera vez europea.

21 – Al menos 31 personas, incluidos 25 niños, mueren y otras 170 resultan heridas después de que un avión de entrenamiento F-7BGI de la Fuerza Aérea de Bangladesh se estrellara en un campus universitario en la capital, Daca.

22 – Donald Trump anuncia la retirada de Estados Unidos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 2026.

23 – La Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictamina que los países pueden demandarse entre sí por las emisiones históricas de gases de efecto invernadero y los impactos del cambio climático.

24 – Por disputas fronterizas, Tailandia y Camboya se atacan mutuamente en la frontera compartida, el incidente deja varios muertos en ambos bandos y revive en diciembre, tras meses de un cese al fuego.

28 – En Colombia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez es declarado culpable por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal. Cuatro días después es sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria. Es el primer mandatario en la historia del país en ser condenado por el sistema judicial.

30 – Un fuerte terremoto de 8,8 sacude la Península de Kamchatka en Rusia, activando las alertas de tsunami en gran parte del océano Pacífico. Es el sexto terremoto de mayor magnitud en la historia.

31 – El Congreso de El Salvador aprueba una reforma para extender el periodo presidencial de cinco a seis años, eliminar la segunda vuelta en las elecciones y permitir la reelección indefinida.

AGOSTO

3 – Un barco que transportaba migrantes procedentes de Etiopía volcó frente a las costas de Yemen, matando al menos a 68 personas y dejando más de 70 desaparecidas.

8 – El presidente Donald Trump, junto con el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, y el presidente de Azerbaiyán, Ilham Alíyev, firman un acuerdo de paz entre ambas naciones que pone fin al Conflicto del Alto Karabaj después de 37 años.

15 – Se realiza una reunión en Anchorage, Alaska, entre los presidentes Donald Trump y Vladímir Putin para tratar de resolver el conflicto en Ucrania.

21 – En Cali, Colombia, ocurre un ataque terrorista que deja un saldo preliminar de siete muertos y 80 heridos, mientras que en el municipio de Amalfi es derribado un helicóptero de la Policía de Colombia, dejando 13 muertos y tres heridos.

31 – Un terremoto de 6,0 sacude Afganistán, cerca de la frontera con Pakistán, dejando como saldo 3.000 personas fallecidas y más de 4.000 heridos.

SEPTIEMBRE

3 – En Lisboa, Portugal, un coche funicular del Elevador de la Gloria se descarrila, dejando 16 muertos y 22 heridos.

7 – El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, anuncia su dimisión debido a las presiones del Partido Liberal Democrático luego de la derrota en las elecciones de la Cámara de Consejeros.

9 – Renuncia el primer ministro de Nepal, K. P. Sharma Oli, en el marco de fuertes protestas debido a la prohibición de las redes sociales, corrupción en el gobierno y descontento generalizado. Las movilizaciones dejaron un saldo de 72 muertos y más de 2.000 heridos.

10 – El activista político estadounidense de derecha y aliado influyente del presidente Donald Trump, Charlie Kirk, es asesinado por un francotirador durante un discurso que estaba dando en la ciudad de Orem, Utah.

11 – En México, ocurre una explosión de una pipa de gas en la capital, Ciudad de México, ocasionando más de 90 heridos y 32 fallecidos.

13 – Se conmemora el 40 aniversario de Super Mario, considerada una de las franquicias más importantes de la historia de los videojuegos.

OCTUBRE

3 – Se lleva a cabo la coronación de Guillermo de Luxemburgo, como gran duque de Luxemburgo, tras la abdicación de Enrique de Luxemburgo.

9 – Hamás e Israel aprueban un plan de paz para acabar con la guerra de Gaza, la primera fase entra en vigor al día siguiente.

10 – El Congreso de Perú destituye de su cargo a la presidenta Dina Boluarte tras ser declarada en “permanente incapacidad moral” para gobernar el país, en medio de una fuerte crisis sociopolítica que atraviesa el país.

11 – La líder de la oposición venezolana María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz, según el Comité Noruego del Nobel, “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”

14 – Tras semanas de fuertes protestas, el presidente de Madagascar Andry Rajoelina es derrocado tras un golpe de Estado; el militar Michael Randrianirina asume la presidencia de manera interina.

19 – En el Museo de Louvre, en París, Francia, ladrones sustraen joyas históricas, en el que es considerado el robo del siglo en ese espacio cultural.

20 – Ocurre una caída a nivel mundial de Amazon Web Services (AWS), afectando varios sitios de Internet y videojuegos.

27 – En el Océano Atlántico, el huracán Melissa alcanza la categoría 5, convirtiéndose en el ciclón más poderoso del año en todo el mundo.

28 – Una operación policial contra la organización criminal Comando Vermelho en las favelas de Río de Janeiro deja al menos 130 muertos. Es considerada la más sangrienta en la historia de Brasil.

NOVIEMBRE

3 – Rodrigo Paz Pereira asume su cargo como presidente de Bolivia para el periodo 2025-2030.

10 – Inicia la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2025 con sede en Belém, Brasil.

25 – Un informe de la ONU muestra que Yakarta, la capital de Indonesia, ha superado a Tokio, la capital de Japón, como la ciudad más grande del mundo, con una población de 42 millones de personas.

26 – En el distrito de Tai Po, de Hong Kong, ocurre un incendio en un complejo residencial que deja al menos 128 muertos y más de 200 desaparecidos.

DICIEMBRE

5 – Se realiza el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con sede en el Centro Kennedy en Washington D. C., EEUU.

7 – El piloto británico Lando Norris y su escudería McLaren se convierten en los nuevos campeones del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 al cruzar tercero en el Circuito de Yas Marina, Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

29 - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoce que se realizó el primer ataque a territorio venezolano “para destruir una instalación de producción de drogas”, Ante esto, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, no hace declaraciones.