¡Atención, viajeros! Fuerte accidente sacude la vía Sopó–Briceño en plena salida de Año Nuevo

La jornada de cierre de año comenzó con retrasos de movilidad para cientos de familias que se desplazan por el norte de Cundinamarca. En la mañana de este martes 31 de diciembre, se registró un siniestro vial en la vía que conecta a Sopó con Briceño, específicamente en el sector del Centro Comercial Arauco, un punto central para quienes buscan salir de la capital hacia el norte del país.

En el incidente se vieron involucrados cuatro vehículos: un bus de servicio intermunicipal, dos camiones de carga pesada y un automóvil particular. El impacto entre los automotores de gran tamaño y el vehículo ligero provocó el bloqueo inmediato de una de las calzadas, transformando el flujo constante de viajeros en una fila de vehículos que se extiende por varios kilómetros.

Luego del reporte del choque, las unidades de los organismos de socorro y agentes de la Policía de Tránsito se desplazaron al lugar para realizar la valoración de los ocupantes. Hasta el momento, el personal médico en sitio evalúa a los pasajeros y conductores y no se ha entregado un balance oficial de lesionados de gravedad, aunque las entidades están priorizando la atención de las personas antes de proceder con el retiro de los vehículos.

Canales de asistencia y rutas alternativas

La Secretaría de Tránsito ha solicitado a los conductores mantener la calma y la prudencia, recordando que el asfalto puede presentar condiciones complejas por el alto volumen de tráfico. Para quienes se dirigen hacia el norte, se sugiere considerar el uso de las vías Sopó-Cajicá-Chía o continuar por la vía Guatavita-Sesquilé si su destino es más al norte, para reingresar a la doble calzada después del punto del accidente, con el fin de evitar el embotellamiento en el punto crítico de Arauco.

Ante la persistencia de la congestión, se recuerda a los viajeros que la seguridad vial es una camino compartido.

Si usted es conoce y sabe de algún incidente en este corredor, requiere asistencia médica o mecánica de emergencia, puede comunicarse de inmediato a la línea 123 o al numeral #767 de la Policía de Tránsito y Transporte.

Asimismo, si cuenta con información sobre el estado de personas afectadas en este punto de la vía, puede acercarse a los puestos de control instalados en el sector para recibir apoyo de las autoridades competentes.