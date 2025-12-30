Tragedia en entrenamiento del Ejército: un fallecido y dos heridos tras accidente con artillería

La noche del 29 de diciembre de 2025, un ejercicio de entrenamiento de rutina en la zona rural de Yarumal, Antioquia, terminó en tragedia. El soldado profesional Édgar Andrés Camargo Iguarán perdió la vida y dos de sus compañeros resultaron heridos por un accidente ocurrido durante una actividad de instrucción con piezas de artillería.

(también puede leer: Colombia entra al ‘top 5’ de salarios mínimos en América Latina luego del aumento para 2026)

De acuerdo con el reporte oficial de la Séptima División del Ejército Nacional, los uniformados pertenecían al Batallón de Artillería de Campaña N.° 10. Los hechos se registraron en las instalaciones del Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento N.° 4, mientras se realizaban maniobras de reentrenamiento programadas.

Respuesta ante al grave suceso

Una falla técnica en una de las piezas de artillería habría sido el detonante del incidente. Ante la gravedad de la situación, el Ejército activó los protocolos de evacuación aeromédica. El soldado Camargo Iguarán fue trasladado de urgencia al hospital local de Yarumal, sin embargo, los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.

Por su parte, los otros dos militares afectados fueron estabilizados en el punto y posteriormente trasladados por la Fuerza Aeroespacial Colombiana hacia un centro médico especializado en el municipio de Rionegro. Según el último reporte de salud, ambos permanecen bajo observación médica y su estado es estable.

Investigaciones en curso

Después el suceso, el Comando del Ejército ordenó el desplazamiento de una comisión inspectora al lugar de los hechos. Esta unidad tiene la tarea de realizar un peritaje técnico y evaluar las circunstancias de tiempo, modo y lugar para esclarecer por qué falló el equipo de artillería.

“Se busca identificar las causas exactas y prevenir que situaciones similares se repitan en futuras instrucciones”, señalaron fuentes de la institución. También, se confirmó la activación de un equipo interdisciplinario de acompañamiento psicosocial para brindar apoyo a los familiares del soldado fallecido y a los uniformados heridos.

Yarumal es una zona de importancia estratégica donde el Ejército mantiene operaciones constantes. No obstante, este hecho se deriva de un accidente técnico en entrenamiento y no de enfrentamientos directos. Los resultados de la investigación técnica serán fundamentales para revisar los protocolos de seguridad en el manejo de armamento pesado en los centros de formación del país.