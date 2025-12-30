Petro es comparado con Hugo Chávez luego de que revivieran un video del líder venezolano por alza salarial

El anuncio del incremento del salario mínimo para el año 2026 en Colombia ha trascendido las cifras para convertirse en un fenómeno de debate político y digital.

(Puede leer también: ¿Qué es el salario mínimo vital? La lógica detrás del aumento a dos millones de pesos en Colombia)

El presidente Gustavo Petro confirmó que el ingreso básico, bajo el nuevo concepto de “salario vital familiar”, el cual alcanzará los dos millones de pesos, incluido el auxilio de transporte. Esta decisión, que representa un aumento del 23,7 %, ha reactivado comparaciones directas con el fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez.

La controversia cobró fuerza tras la viralización de un video de 2008. En dicha grabación, Chávez decretaba un aumento del 30 % al salario mínimo en Venezuela, utilizando una retórica de protección al trabajador similar a la manejada actualmente por la Casa de Nariño.

Aquel anuncio del mandatario venezolano tuvo lugar el 30 de abril de 2008, en el marco de una concentración pública por las vísperas del Día del Trabajador. La medida, que entró en vigor apenas un día después, el primero de mayo, fijó la remuneración básica en 799,23 bolívares fuertes, marcando un precedente en su política de ajustes salariales masivos.

Mientras Petro argumenta que este ajuste busca cumplir con el artículo 53 de la Constitución y las directrices de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre un nivel de vida digno, sectores de la oposición alertan sobre posibles riesgos inflacionarios.

“El salario deja de ser una variable económica para ser una herramienta de justicia social”, señaló Petro, enfatizando que el bienestar debe medirse por la capacidad del núcleo familiar para acceder a alimentación, vivienda y servicios básicos.

Por ahora, el debate permanece abierto entre quienes ven en el “salario vital” un avance necesario hacia la equidad y quienes temen que el país siga senderos económicos que, en experiencias regionales previas, derivaron en crisis de poder adquisitivo.