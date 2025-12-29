El ‘blindaje’ médico que frena la justicia: Zulma Guzmán y el laberinto legal en el Reino Unido

El proceso judicial que conmocionó a Colombia por el presunto envenenamiento con talio de dos menores de edad en Bogotá ha entrado en una fase de incertidumbre internacional. Zulma Guzmán, la principal sospechosa y hoy prófuga de la justicia colombiana, se encuentra bajo custodia sanitaria en el Reino Unido, un factor que, por ahora, mantiene congelada su extradición y la ejecución de la circular roja de Interpol.

Un estado de salud que paraliza la Circular Roja

A pesar de que la Fiscalía General de la Nación ha cumplido con los protocolos de emisión de alertas internacionales, la realidad médica de Guzmán en suelo británico ha levantado un muro infranqueable para los investigadores colombianos. Según confirmó Deicy Jaramillo, delegada para la Seguridad Territorial, la mujer permanece internada en un centro hospitalario bajo un régimen estricto de salud mental, amparado por la legislación del Reino Unido.

Este protocolo británico establece que, mientras un ciudadano se encuentre en un estado de vulnerabilidad física o mental grave, cualquier actuación judicial de carácter internacional queda suspendida de facto. “El Reino Unido la protege durante el tiempo que dure su permanencia en el hospital. Ya enviamos todas las diligencias a través del Ministerio y estamos esperando la contestación”, explicó Jaramillo este lunes 29 de diciembre.

El incidente en el río Támesis: El detonante del retraso

La ubicación de Guzmán en Londres no fue producto de una entrega voluntaria, sino de un evento trágico. Semanas atrás, unidades de la Policía Marítima británica rescataron a la empresaria tras caer a las aguas del río Támesis, en lo que las autoridades locales investigan como un presunto intento de suicidio.

Este episodio es el que hoy sustenta el argumento de las autoridades sanitarias inglesas para no permitir su notificación judicial. Hasta que Zulma Guzmán no sea declarada “apta” desde el punto de vista clínico, la Circular Roja de Interpol no puede ser ejecutada formalmente, dejando el caso en un “punto muerto” fuera de las fronteras colombianas.

¿Qué sigue para la extradición? Los dos caminos legales

Bajo la Ley de Extradición del Reino Unido (Extradition Act 2003), una vez que Guzmán reciba el alta médica, se abrirán dos escenarios posibles:

Entrega Voluntaria: Que la acusada acepte los cargos y decida regresar a Colombia para enfrentar el juicio por el doble homicidio. Impugnación Judicial: Que su defensa decida pelear el traslado ante los tribunales británicos, alegando posibles riesgos a sus derechos fundamentales, lo que podría dilatar el proceso durante meses o incluso años.

Mientras tanto, en Colombia, la Fiscalía no detiene su marcha. El ente acusador aseguró que continúa robusteciendo el material probatorio y preparando los escenarios jurídicos para que, en el momento en que Londres dé “luz verde”, el traslado sea inmediato. Por ahora, la justicia para los menores víctimas del talio depende de un parte médico a miles de kilómetros de casa.