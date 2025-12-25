Iglesia de la Natividad, uno de los templos cristianos más antiguos

La Basílica de la Natividad es uno de los templos cristianos en uso más antiguos. Según la tradición cristiana, fue construida sobre la cueva donde nació Jesús de Nazaret. Foto: Wikipedia.

Calles con nombres conectados a Jesús, incluyendo la Calle de la Estrella y la Calle de la Natividad, conducen a la Plaza del Pesebre, en el centro de la ciudad de Belén, en los territorios palestinos de Cisjordania que han estado ocupados por Israel desde hace décadas.

Todo en Belén es una topografía bíblica que pervive en un entorno densamente poblado, bullicioso y multicultural, donde los mercados se expanden por todos los rincones, entre tiendas de recuerdos para los visitantes y minaretes de las mezquitas desde donde que se llama a la oración.

El corazón de ese universo bíblico es la Basílica de la Natividad, uno de los templos cristianos en uso más antiguos. Según la tradición cristiana, fue construida sobre la cueva donde nació Jesús de Nazaret, el famoso pesebre de Belén de los villancicos, del que recibe su nombre la plaza adyacente.

CARACTERÍSTICAS Y CURIOSIDADES

1. El portal con un pesebre: sobre el presunto lugar donde la Vírgen María dio a luz, el famoso portal con un pesebre, el obispo Makarios de Jerusalén mandó erigir una iglesia casi cuatro siglos después, siguiendo órdenes del emperador Constantino, quien legalizó la religión cristiana. Su construcción finalizó en el año 399 d.C.

2. Incendio: sin embargo, esa iglesia no es la que hoy se ve y se visita, ya que ese templo fue consumido por las llamas durante la Rebelión Samaritana en el año 529 d.C.

3. Reconstrucción: la Basílica de la Natividad actual fue construida poco tiempo después por decreto del emperador Justiniano, cuando el cristianismo ya era la religión oficial del Imperio Romano.

4. Estilo: por fuera tiene un aspecto macizo, pesado, propio de una fortaleza, y es algo deliberado para favorecer su perdurabilidad. De hecho, la puerta principal es muy angosta, con la intención de evitar que se entrara a caballo, algo bastante habitual antaño.

5. Interior: el interior de la Iglesia de la Natividad presenta la ordenación basilical romana clásica, con una nave principal y dos laterales en forma de cruz, a su vez subdivididas en otras dos por filas de columnas. Las paredes y suelo estaban cubiertos de mosaicos: la mayoría de los que estaban en el piso fueron cubiertos para evitar su deterioro con las pisadas. Al final están el coro y el ábside o zona del altar.

6. Gruta: cerca del altar hay dos escaleras monumentales hacia la gruta subterránea, un lugar de pequeñas dimensiones (13 metros de largo por 3 metros de ancho) donde se halla el punto exacto donde nació Jesús.

Iglesia de la Natividad. La Basílica de la Natividad es uno de los templos cristianos en uso más antiguos. Según la tradición cristiana, fue construida sobre la cueva donde nació Jesús de Nazaret. Foto: Wikipedia.

7. Estrella: el lugar está marcado con un agujero decorado con una estrella de plata de 14 puntas, sobre el que se ha construido un altar. Las lámparas colgantes le dan el definitivo toque espiritual al sitio.

8. Cristianismo: adosada a la basílica, que es ortodoxa, hay un templo católico de estilo gótico tardío; ortodoxos, católicos y católicos armenios tienen acceso al complejo, regido en común por sus respectivas Iglesias.

LAS CLAVES

• La Basílica de la Natividad constituye uno de los lugares más representativos en Tierra Santa para el encuentro entre las diversas confesiones cristianas y entre las religiones.

• Su perfil, su historia y las circunstancias que la caracterizan permiten hablar de esta basílica como un símbolo del Ecumenismo. Ya en la época de Las Cruzadas la Basílica fue lugar de unión de las dos Iglesias, la de Oriente y la de Occidente, divididas entonces tras el cisma de 1054.

• Aunque la Basílica de la Natividad estaba bajo la autoridad de los caballeros cruzados, que eran representantes del Papa en este lugar, el proyecto iconográfico de las decoraciones de las paredes fue encargado por el emperador bizantino y realizado por maestros orientales.

• Actualmente, tres confesiones cristianas (la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa Griega y la Iglesia Armenia) conviven en la Basílica, viviendo en la práctica lo que se podría llamar ‘ecumenismo cotidiano’ en un entorno de diálogo.

• Una iglesia es cualquier edificio dedicado al culto cristiano, mientras que una basílica es una iglesia a la que un papa ha otorgado un título honorífico debido a su importancia histórica, religiosa o arquitectónica. La Iglesia de la Natividad también es conocida como la Basílica de la Natividad.

FUENTES: NATIONAL GEOGRAPHIC, UNESCO Y CUSTODIA TERRAE SANCATAE.