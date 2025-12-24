“Bonilla y Velasco no se robaron un peso”: Gustavo Petro defiende a los exministros enviados a la cárcel por escándalo de la UNGRD

En su alocución del 23 de diciembre, el presidente Gustavo Petro se refirió a la medida de aseguramiento a dos exmministros de su gobierno y los defendió nuevamente. El primer mandatario afirmó que el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla y el exministro del Interior Ricardo Bonilla “no se robaron un peso”.

En un comentario breve, el presidente envió un saludo a ambos ministros y dijo que contra ellos se cometió una “inmensa arbitrariedad”, defendiendo su actuar y afirmando que no hicieron nada corrupto.

“Dicen que estaban tramitando proyectos de congresistas en el Gobierno y yo frené todos esos proyectos. Unos venían del gobierno de Duque, no de nosotros, y otros de la comisión interparlamentaria. Simplemente nunca estuve de acuerdo y se acabaron, y no los entregó Ricardo Bonilla a la UNGRD” afirmó Petro en el espacio que se tomó para hablar del caso.

“Es un asesinato”

En ocasiones anteriores, el mandatario ya se había referido a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, y el pasado 22 de diciembre calificó la medida de aseguramiento contra Ricardo Bonilla como un “asesinato”, diciendo que su condición de salud es “extremadamente grave”.

Respecto a las acusaciones contra ambos ministros, en esa misma publicación en X Petro afirmó: “En el caso de Bonilla ninguno de los proyectos que señalan se cumplió porque yo corté de tajo la financiación de esos proyectos al retirar a Olmedo de la Ungrd. Nunca esos proyectos fueron defendidos por Bonilla, sino llevados por la asesora uribista que desde el gobierno de Duque siempre hacía eso”.

Sobre el caso de Luis Fernando Velasco, dijo: “En el segundo caso, el de Invías, que según la Fiscalía correspondería a órdenes de Velasco, la inmensa mayoría de los proyectos fueron inscritos en el gobierno Duque, en contravía de lo que ordené“.

Cabe recordar que, aunque las medidas fueron apeladas, estas solo podrán ser revisadas después de la vacancia judicial que rige en Colombia y finaliza el sábado 10 de enero de 2026.