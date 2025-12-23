“No diré nada... Pero esta noche habrá señales”: Mintrabajo sobre aumento del salario mínimo

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, dio señales sobre el posible anuncio del salario mínimo en la noche de hoy, 23 de diciembre. La confirmación de esta cifra que, como cada año, tiene a millones de colombianas y colombianos a la expectativa, llegaría después de que no se consiguiera una acuerdo para el 15 de diciembre, que es el primer plazo establecido por la norma.

El anuncio se haría durante alocución de Petro

En una publicación en X con un tono jocoso, Sanguino afirmó: "Para quienes me preguntan por el incremento del salario mínimo para el 2026…no diré nada, pero esta noche habrá señales". Posteriormente subió el anuncio de una alocución presidencial a las 7:00 de la noche de hoy con la descripción "Balances, anuncios y señales…“.

Llama la atención que en la foto, donde están él y el presidente, también salen los ministros de Educación, Salud y Hacienda. Su presencia podría deberse a tres novedades recientes en relación a las tres carteras: la modificación a la forma en que se financian las universidades públicas, el hundimiento de la reforma a la salud y el decreto de emergencia económica tras el naufragio de la ley de financiamiento.

“Noticias buenas de nochebuena”

El presidente Gustavo Petro también se refirió a la alocución presidencial y los temas a tratar en ella en un mensaje más extenso: "Está noche a las siete de la noche me dirijiré, bajo censura a la población de Colombia para hablar de las noticias buenas de nochebuena para Colombia".

En su trino, Petro arremetió contra el senado por el archivo de la reforma tributaria y dijo que la decisión sobre la continuidad del decreto de emergencia económica la tendra la Corte Constitucional: “La corte decidirá si el país sigue su ruta de recuperación o entra en el camino de la crisis económica”.

“Felicito a la corte por no citar extraordinarias ilegales como lo pedían los megarricos del país después de meter en su bolsillo los subsidios que el pueblo colombiano les ha dado y con los que aumentan sus fortunas sin trabajar”, agregó, en referencia a la decisión de los magistrados de revisar el decreto después de su vacancia judicial.